Bullismo, la storia di Ryan Gosling: “Mi prendevano in giro”. Ecco le dichiarazioni dell’attore, che svela il suo passato difficile

BULLISMO: IL RACCONTO DI RYAN GOSLING- Ryan Gosling, famoso attore americano, ha svelato di essere stato vittima di bullismo. Nessuno poteva mai immaginarselo, eppure anche il grandissimo attore, premiato nel 2016 per La la land, film campione d’incassi che gli ha consentito di vincere il secondo Oscar in carriera, è stato bullizzato.

Secondo quanto riportano anche i colleghi di “Dagospia”, Gosling ha raccontato alcuni episodi che sono rimasti indelebili e gli hanno causato ferite incancellabili. “Mi prendevano in giro”, dichiara l’attore. Ryan svela che i compagni di classe lo prendevano di mira per la sua passione per la danza. “A scuola avevo un’insegnante– riporta Dagospia –che trovava questa cosa divertente”. Così Ryan Gosling, dopo i diversi atti di bullismo subiti, decise di abbandonare definitivamente la scuola: “Ogni cosa può essere fatta in tanti modi diversi”, ha dichiarato l’attore. Oggi famosissimo, Ryan ha dedicato tempo alla sua istruzione da casa, avendo molto più tempo libero per sé stesso.

