Mosca: “Mariupol sotto controllo russo” ma la resistenza ucraina non crolla

Il ministro della Difesa Russo Sergej Shoigu ha dichiarato che da stamattina la città di Mariupol è sotto controllo dell’esercito russo. Inoltre anche l’acciaieria di Azovstal sarebbe già in possesso dei russi, anche se all’interno, secondo alcune fonti del governo ceceno, ci sono ancora forze ucraine che resistono all’offensiva nemica. Entro la giornata di oggi, secondo il comandante delle milizie cecene, l’acciaieria sarà definitivamente in possesso delle forze russe, ma a preoccupare sono i 2.500 mercenari ucraini e stranieri al loro interno. Secondo alcune fonti ci sarebbero anche numerosi civili, circa un migliaio, rifugiati sul posto. Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov attende che i combattenti ucraini all’interno dello stabilimento si arrendano e in questo modo, sostiene il presidente la Russia prenderà la “giusta decisione”.

Nel frattempo questa mattina sono partiti 4 autobus da Mariupol per portare via civili. Questa mattina sono attesi anche il Primo Ministro Spagnolo e quello Danese a Kiev per incontrare Zelensky.

Da Borodyanka invece, città a nord-ovest nell’Oblast di Kiev si testimonia la presenza di almeno 9 cadaveri su cui sono visibili, secondo fonti ucraine, segni di torture. Il capo della polizia ucraina in città ha dichiarato che la città nel mese di marzo è stata continuo teatro di massacri civili e crimini di guerra.