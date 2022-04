Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 20 Aprile

Gemma è sempre più sicura di riconquistare il giovane Sant’Erasmo. Intanto i medici non fanno pronostici ottimisti su Beatrice e per questo Vittorio ha un crollo emotivo. Dante va a trovarla in ospedale disperato. Flora riceve una telefonata inaspettata che potrebbe offrirle una via di fuga dai suoi problemi sentimentali e cambiare di nuovo la sua vita.

Gloria esorta Stefania a non rinunciare al suo amore e lei decide di incontrare Marco: i due si baciano con passione.

Non ci resta che darvi appuntamento alle 15,55 sempre su Rai Uno.