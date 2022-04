Cyberbashing: cos’è la nuova frontiera del cyberbullismo

Parliamo di Cyberbashing, la nuova frontiera del cyberbullismo che consiste nel divulgare sui social le aggressioni fisiche avvenute offline

Cos’è il Cyberbashing? Si tratta di una forma più evoluta di cyberbullismo che consiste nel divulgare sui social le aggressioni fisiche avvenute offline. Ovvero, quando ci troviamo di fronte ad un video in cui si riprendono atti di violenza nei confronti di qualcuno, ripresi proprio con lo scopo di essere pubblicati, siamo di fronte a questo fenomeno.

Le forme del cyberbullismo sono tante e purtroppo si evolvono continuamente. Questa, in particolare, unisce bullismo e cyberbullismo. Il bullo, nello cyberbashing, non vuole solo denigrare la vittima ma avere una prova del suo atto e renderlo virale sui social per avere approvazione e un pubblico potenzialmente più ampio.

Come abbiamo già ricordato in diversi articoli, il bullo è alimentato soprattutto dall’approvazione degli altri e dall’osservatore. Senza quello, probabilmente, non metterebbe nemmeno in atto comportamenti di questo genere.

Il garante dei Minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio, si è espresso in merito ad un fatto di cronaca: «Si chiama Cyberbashing e si manifesta quando una o più persone aggrediscono un’altra mentre qualcuno riprende l’accaduto con l’obiettivo di divulgare poi il filmato in rete. La violenza inizia nel `mondo reale´ per consumarsi in rete. È accaduto per l’ennesima vota a Barletta nel suo centro storico. protagoniste quattro ragazzine di circa tredici anni che dopo una serie di insulti avviano una rissa condita di ingiurie pugni e spintoni. Con l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone e condanniamo e manifestiamo profonda preoccupazione per l’ennesimo segnale di fragilità e sofferenza della popolazione giovanile».

