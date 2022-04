Oroscopo Branko di oggi Mercoledì 20 Aprile 2022: Gemelli nervoso

Ariete Prosegue la bella stagione del vostro compleanno, l’uscita del Sole dal segno provoca una diminuzione dell’energia fisica. Oggi ottima giornata per gli affari.

Toro Finalmente inizia la primavera, adesso da oggi qualcosa migliora e cambia non solo dal punto di vista materiale ma anche dal punto di vista sentimentale.

Gemelli Amici dei Gemelli urgenti lavori in casa, la Luna in Sagittario è opposta quindi anche il matrimonio vive questo mercoledì in una maniera un po’ nervosa e aggressiva.

Cancro Amici del Cancro, non vi piace stare soli però oggi un momento di raccoglimento ci vuole per pensare, riflettere. C’è qualcosa di importante che sta per nascere nell’ambito del lavoro.

Leone Amici del Leone, il cielo del lavoro quotidiano resta stimolante anche con Sole in Toro. Certamente ci sarà qualche scontro con collaboratori e soci.

Vergine Non può che essere positivo questo nuovo Sole in Toro. Forti i legami con le persone lontane, nuovi incontri favoriti.

Bilancia Che bella questa Luna per i vostri soldi, il primo mese di primavera si conclude con questa Luna fortunata. Rinnovamenti nella vita in generale, i risultati raggiunti saranno dovuti solo al vostro impegno.

Scorpione Mercurio in Toro sarà ancora più esigente e critico. Solo un vostro impegno costante e lo sforzo continuo porterà risultati.

Sagittario L’importante è non precedere gli eventi, siete già coinvolti da una nuova ondata astrale fortunata per il vostro futuro.

Capricorno Amici del Capricorno, quello che non siete ancora riusciti ad ottenere non è affatto perduto. Tenetevi pronti per un avvenimento personale che vi prenderà molto tempo.

Acquario Il Sole va in Toro e si congiunge ad Urano portando un po’ di conflitti nella vostra vita. Dovrete occuparvi di questioni familiari, di casa.