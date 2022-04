Nba playoff: Boston mette la freccia, Philadelphia prenota il secondo turno. DeRozan riacciuffa i Bucks

In una serie dei playoff Nba può succedere tutto e il contrario di tutto, le gerarchie valgono fino ad un certo punto e una giocata può cambiare la storia di un’intera stagione. Ed ecco che i Suns, la miglior squadra della stagione, esce sconfitta in gara 2, i Bulls si svegliano dal letargo e la coppia KD-Irving rimane a bocca asciutta per due gare.

Tre le partite nella notte Nba con gli occhi di tutta la Lega puntati inevitabilmente al TD Garden di Boston dove i Celtics rincorrono per tutta la gara e piazzano la zampata decisiva nell’ultima frazione. Philadelphia si porta sul 3-0 contro Toronto grazie alla tripla decisiva di Embiid a 8 decimi dallo scadere dell’overtime mentre i Bulls tornano in corsa grazie ai 41 di DeMar Derozan.

Nba playoff, Boston Celtics-Brooklyn Nets 114-107

“Non ho mai visto due giocatori così tecnici condividere il campo indossando la stessa maglia“. Queste le parole di Tracy Mcgrady, ex stella Nba, alla vigilia di gara 2 parlando del duo Irving-Durant. Parole condivisibili ma che, al momento, non stanno fruttando un granché in casa Nets. Dopo l’ottima partita di gara 1 persa allo scadere, Brooklyn si scioglie come neve al sole d’avanti alla difesa granitica dei Celtics e lascia scappare Boston sul 2-0 nella serie.

Dopo un ottimo primo tempo finito sul parziale di 55-65 gli ultimi due quarti sono un monologo dei padroni di casa che rimontano 17 punti mettendo la testa avanti nel quarto periodo. Una difesa granitica e un attacco capace di trovare molteplici situazioni sotto canestro hanno permesso la rimonta perfetta. Nella ripresa, infatti, Durant (27) e Irving (10 e 8 rimbalzi) segnano un solo canestro dei 17 tentati. Numeri che dimostrano la determinazione di una difesa che ha lasciato a bocca asciutta uno dei miglior attacchi della lega per più di tre minuti consecutivi. Al resto ci pensa l’attacco: sette degli otto uomini della rotazione di coach Udoka hanno chiuso in doppia cifra, guidati dai 22 di Jaylen Brown e dalla doppia-doppia da 19 punti e 10 assist di Jayson Tatum.

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 101-104

Da una rimonta spettacolare all’altra. Philadelphia si prende la prima gara alla Scotiabank Arena di Toronto e servirà per il match tra 48 ore. Sotto di 17 lunghezze e mai avanti per 50 minuti di gioco i Sixers trovano comunque il modo di portare a casa una vittoria pesantissima. Mai nessuno nella storia dei playoff Nba è riuscito a rimontare sotto 3-0 in una serie e se Toronto è riuscita a non vincere questa gara non ci sono grosse speranze di assistere ad un miracolo.

Tutto merito, neanche a dirlo, del candidato MVP Joel Embiid che guida i suoi con una doppia-doppia da 33 punti e 13 rimbalzi a cui aggiunge la tripla decisiva del 101-104 a 8 decimi dalla sirena dell’overtime. A tradire Toronto due campione Nba del 2019 come Fred VanVleet e Pascal Siakam entrambi fermi a 12 punti e protagonisti di quella serie proprio contro Philadelphia del buzzer beater con quattro rimbalzi sul ferro di Kawhi Leonard. Questa volta Embiid ha avuto la sua rivincita aiutato dai 19 a testa di Harden (anche 10 assist) e Tyrese Maxey senza dimenticare gli 11 punti e 12 rimbalzi di Tobias Harris. Philadelphia quindi vince all’overtime e nella notte tra venerdì e sabato può chiudere definitivamente i conti.

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls 110-114

Dei redivivi Chicago Bulls ribaltano pronostici e fattore campo andando a prendere con forza la vittoria in gara 2 portando la serie all’United Center sull’1-1. Era dal 2017 che i Bulls non riuscivano a battere i Bucks con Giannis in campo ma grazie ai 41 di DeMar DeRozan riescono a spezzare una sorta di maledizione. Una vittoria tanto sofferta quanto merita, guidando per gran parte della gara (+15 a sette minuti e mezzo dalla fine) ma arrivando con il fiato rischiando un’incredibile rimonta. Sul +3 allo scadere, due rimbalzi offensivi hanno permesso ad un meraviglioso DeRozan di segnare il canestro decisivo del +5.

Prova superlativa di Antetokounmpo in doppia-doppia da 33 punti e 18 rimbalzi che, però, non riesce a convertire in una vittoria che probabilmente avrebbe tagliato le gambe ai Bulls. Altra nota stonata è l’infortunio di Kris Middleton, uscito nel momento decisivo dell’ultima frazione per una distorsione al ginocchio sinistro che lo terrà fuori dai giochi almeno per le due partite di Chicago. Ora, torna tutto in questione. La serie si sposta a Chicago dove lo United Center si prepara a creare un clima infernale per i campioni in carica. Non c’è solo DeRozan, infatti, la stella dei Bulls ha le spalle coperte dai suoi compagni che contribuiscono con 24 punti e 10 rimbalzi da Vucevic e 20 da Zach LaVine, oltre alla difesa estenuante di Alex Caruso (9 punti e 10 assist) e il contributo di Patrick Williams (10+9).