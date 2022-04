Bonus Patente 2022: ecco tutto quello che non sai

Il Governo ha stanziato dei fondi per il Bonus patente 2022. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Bonus Patente 2022: di che cosa si tratta?

Il Bonus Patente potrà essere richiesto a partire dal 1 luglio ed è rivolto ai giovani che iniziano a lavorare nel mondo dei trasporti. Nello specifico, il bonus patente è un voucher pari all’80% delle spese sostenute per ottenere la patente C o la patente D per un massimo di 2.500 euro a persona. Può essere richiesto una sola volta. Per l’erogazione del servizio il Governo italiano ha stanziato 3,7 milioni di euro per il 2022 e ha già previsto una spesa di 5,4 milioni di euro per il triennio che va dal 2023 al 2026.

Chi ne ha diritto?

Chi può richiedere il bonus patente 2022? Tutti coloro, di età inferiore ai 35 anni, che hanno ottenuto o vogliono ottenere la patente per la guida dei veicoli destinati al trasporto di persone o di merci: quindi per chi ha preso o intendere prendere la patente per guidare pullman (patente D) o camion (patente C). Il bonus non può quindi essere richiesto da coloro che hanno preso o stanno per prendere la normale patente per guidare la moto (patente A) o l’automobile (patente B).

Bonus patente 2022: tutti i requisiti

Quello dell’età inferiore ai 35 anni non è l’unico requisito necessario per poter richiedere e ottenere il bonus patente. L’altro requisito necessario è avere la cittadinanza italiana. Non ci sono invece limitazioni per quel che riguarda il reddito. Il bonus patente 2022, infatti, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e per questo motivo non ci sono limiti di ISEE.

Bonus patente 2022: come richiederlo

La domanda per la richiesta potrà essere fatta in maniera telematica attraverso una piattaforma indicata dal Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, insieme al Ministero dell’Economia e delle finanze. Al momento, però, non è stata ancora esplicitato, in modo dettagliato, l’iter da seguire per poter effettuare la domanda.