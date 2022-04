Ucraina, Biden stanzia altri 800 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev

Joe Biden ha annunciato alla Casa Bianca di aver firmato un altro pacchetto di 800 milioni di dollari di aiuti militari per l’Ucraina contro l’offensiva russa nell’est del Paese. Nel suo discorso Biden ha confermato il supporto incondizionato a Kiev. “Putin non vincerà ma in Ucraina, non riuscirò mai ad occuparla del tutto“. Dichiarazioni che si affiancano alle indiscrezioni uscite in giornata che vedrebbero Biden propenso a chiudere i porti Usa alle navi russe. Notizie accolte con entusiasmo dal presidente Zelensky: “Sono molto lieto di dire che i nostri partner hanno iniziato a capire meglio le nostre esigenze“.

Intanto a Mariupol si attendano, per ora invano, i bus che dovrebbero portare fuori città circa 200 civili. Per Mosca la città è in completo controllo russo anche se Biden ha tenuto a precisare come “non ci sia alcuna prova della caduta di Mariupol in mani nemiche“. La situazione tuttavia rimane tragica con l’ultima resistenza ucraina ancora asserragliata nell’acciaieria Azvostal.

Ucraina, Gentiloni: “Con espansione Nato ad est affrontiamo meglio Putin”

Nel frattempo, il Commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione europea Paolo Gentiloni ha dichiarato. “L‘espansione della Nato verso Est ci abbia effettivamente messo in una posizione migliore per affrontare la storia di Putin che aggredisce i vicini della Russia“. Intervenuto al Peterson Institute for International Economics di Washington Gentiloni ha commentato così il momento della Nato. “L’invasione della Russia in un Paese confinante con la Nato anche rafforzato l’alleanza transatlantica e la sua attrattiva per Paesi Come la Finlandia e la Svezia. Dove abbiamo assistito a un cambiamento radicale dell’opinione pubblica su questo argomento nelle ultime settimane“.

Per quanto riguarda la ricostruzione dell’Ucraina a guerra finita, Gentiloni ha detto che servirà un nuovo Piano Marshall. “Servirà un nuovo piano Marshall per ricostruire un Paese migliore, più forte, più verde e sicuro, e per aiutarlo nel suo percorso verso l’Unione Europea. Sarà una sfida immensa”. Ha concluso Gentiloni. “Una sfida che insieme dobbiamo trasformare in un’opportunità per l’Ucraina, per l’Europa e per la nostra comunità transatlantica di democrazie“.