Annunciato il sequel di Joker dal titolo “Joker: Folie à Deux”

Annunciato dal regista Todd Phillips il sequel di Joker, con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix

Joker avrà un sequel: annunciato poche ore fa dal regista Todd Philipps con un post su Instagram. Il regista del famoso film ha infatti pubblicato la foto della copertina della sceneggiatura seguita dalla foto dell’attore protagonista Joaquin Phoenix (premio Oscar come miglior attore protagonista proprio per Joker) intento a leggerla. Dalla prima foto in questione, si legge anche il titolo del film appena entrato in produzione e sarà: “Joker – Folie à deux”.

Non ci sono dettagli circa la trama o la data di uscita, ma questo titolo ha già dato spazio ad alcune supposizioni. La “folie à deux”, in psicologia clinica, è una rara condizione caratterizzata dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente (il partner dominante) a un altro (il partner sottomesso) legato al primo da una stretta relazione. Il tutto quindi farebbe pensare all’entrata in scena della storica compagna di malefatte di Joker, Harley Queen. Ma sarà davvero così? E chi potrebbe darle un volto? Per la Dc l’abbiamo vista interpretare ad una magnetica Margot Robbie in live-action e da Kaley Cuoco in animazione.

Insomma, in attesa di ulteriori dettagli in merito a questo attesissimo sequel la domanda è solo una: “Ne avevamo davvero bisogno?”. Per rispondere non ci resta che aspettare l’uscita del film ormai in produzione.