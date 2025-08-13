Vietri sul Mare, trascinati dalla corrente verso il largo: 3 bambini a bordo di un SUP salvati dalla Guardia Costiera di Salerno davanti la spiaggia “dello scoglione”

di Redazione ZON

Provvidenziale intervento della motovedetta CP854 della Guardia Costiera di Salerno.

Provvidenziale intervento della MV CP854 della Guardia Costiera di Salerno che nel pomeriggio di martedì 12 agosto alle 17:30 circa, a causa di un repentino peggiorare delle condizioni meteomarine, ha tratto in salvo 3 bambini tra gli 8 e 10 anni alla deriva a bordo di un SUP.

Un tranquillo pomeriggio di mare e divertimento stava infatti per trasformarsi in una brutta avventura per i 3 ragazzi che sono stati colti di sorpresa dall’improvviso aumento dell’intensità del vento mentre erano tranquillamente a bordo della loro tavola poco al largo del litorale di Vietri sul Mare. Trascinati dal vento e dalla corrente i 3 stavano rischiando di finire al largo e così la sala operativa della Guardia Costiera di Salerno, valutato subito il pericolo per i 3 giovanissimi malcapitati, ha disposto l’uscita della dipendente motovedetta CP 854.

Giunta sul posto, la motovedetta è riuscita ad individuare la tavola, ma per fortuna i 3 avevano riguadagnato a nuoto la riva, riparando nella vicina spiaggia “dello scoglione” di Vietri, inaccessibile sia da terra che da mare per il mezzo della Guardia Costiera; a quel punto, grazie all’impiego di un piccolo natante nella disponibilità di uno stabilimento balneare nelle vicinanze, i 3 sono stati recuperati e trasbordati a bordo della motovedetta CP854 per essere riportati sani e salvi a terra. Stanchi e spaventati, ma fortunatamente in ottime condizioni di salute, i 3 ragazzini sono stati riaffidati nelle mani dei genitori, ancora scossi per l’accaduto.

Questi 3 giovani ricorderanno per sempre questa giornata, non solo per lo spavento ma anche per aver navigato, anche solo per pochi minuti, a bordo di un mezzo della Guardia Costiera.