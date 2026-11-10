Cocaina rosa: cosa contiene davvero e perché è un rischio

di Redazione ZON

In sintesi. La cocaina rosa è una polvere dal contenuto imprevedibile. Secondo Carlo Locatelli, direttore del Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, la molecola originaria 2Cb non è quasi più presente. Nelle partite sequestrate sono state trovate ketamina, ecstasy, benzodiazepine, anfetamine, psichedelici e ossicodone, e spesso chi acquista la polvere non sa cosa assume.

I punti chiave Il Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia segnala che la molecola 2Cb, contenuta all’inizio nella cocaina rosa, non è quasi più presente.

Nelle partite di cocaina rosa sequestrate sono state trovate ketamina, ecstasy, benzodiazepine, anfetamine, psichedelici e ossicodone.

Secondo la Relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, il 26% dei 15-19enni italiani ha consumato almeno una sostanza psicoattiva nel 2025.

L’ultima Relazione europea sulla droga dell’Euda individua 1.050 nuove sostanze psicoattive.

In Europa il policonsumo coinvolge il 96% dei consumatori di cocaina.

La cosiddetta «cocaina rosa» è una polvere dal contenuto imprevedibile. All’inizio conteneva la molecola 2Cb, mentre oggi nelle partite sequestrate sono state trovate ketamina, ecstasy, benzodiazepine, ossicodone e altre sostanze.

Cosa è stato trovato nella polvere rosa dopo i sequestri

«Inizialmente conteneva una molecola nota come 2Cb, ancora più costosa della cocaina, con effetto allucinogeno. Ora questa sostanza non è quasi più presente, ma nella polvere rosa può esserci di tutto», dice Carlo Locatelli, direttore del Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia.

Le analisi delle partite provenienti da sequestri hanno documentato la presenza di queste sostanze:

ketamina

ecstasy

benzodiazepine

anfetamine

psichedelici

ossicodone, che è un oppioide

Secondo le analisi sui sequestri, l’elenco comprende anche altre sostanze non specificate.

Perché chi la compra spesso non sa cosa sta assumendo

Per Carlo Locatelli, del Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia, il caso della cocaina rosa mostra un problema più ampio: «spesso i ragazzi non hanno la più pallida idea di quale droga hanno assunto».

Lo stesso esperto spiega che alcune combinazioni contengono sostanze diverse da quelle dichiarate oppure del tutto ignote. Secondo lui, gli acquirenti spesso nemmeno si chiedono che cosa stanno prendendo.

Il tema riguarda soprattutto i giovani. Nella Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia, curata dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, il 26% dei 15-19enni risulta aver consumato almeno una sostanza psicoattiva nel 2025. Il 39% l’ha fatto almeno una volta nella vita.

Le nuove sostanze psicoattive crescono e i consumatori mescolano più droghe

Per l’Agenzia antidroga europea (Euda), le nuove sostanze psicoattive (Nps) sono le molecole che compaiono sul mercato senza essere incluse nelle tabelle delle sostanze stupefacenti. L’ultima Relazione europea sulla droga, uscita a inizio giugno, ne individua 1.050. Secondo Locatelli ne circolano probabilmente molte altre non ancora note.

Secondo la relazione italiana, le Nps sono ormai consumate da un ragazzo su 10. Le più diffuse tra i giovani sono i cannabinoidi sintetici e semi-sintetici, provati dal 3,6% dei ragazzi. Seguono gli oppioidi sintetici, con l’1,6%, e le ketamine, con l’1,2%.

Cresce anche il policonsumo, cioè l’uso di più droghe insieme, che secondo le due relazioni amplifica i rischi per la salute e complica gli interventi medici in emergenza. In Europa coinvolge il 96% dei consumatori di cocaina. In Italia il 57% dei nuovi utenti dei Ser.D presi in carico per consumo primario di cocaina usa anche altre sostanze.

Il rapporto europeo segnala infine che le Nps, come molte droghe classiche, si trovano non solo in polvere, liquidi e pasticche. Esistono anche in cristalli, in preparati per sigarette elettroniche e, in alcuni casi, come additivi per alimenti.

Le droghe tradizionali restano diffuse nelle acque reflue

Le nuove sostanze non hanno sostituito quelle storiche. L’analisi delle acque reflue, coordinata dall’Istituto Mario Negri di Milano, nel 2025 ha monitorato 38 città italiane.

La cannabis resta la droga più utilizzata, con 45 dosi ogni 1.000 abitanti, in calo rispetto agli anni precedenti. La cocaina segue con circa 11 dosi ogni 1.000 abitanti, con un andamento costante. Ecstasy e ketamina tendono ad aumentare negli anni, mentre l’eroina diminuisce in tutte le città monitorate.

Domande frequenti Cosa contiene la cocaina rosa? Il contenuto della cocaina rosa è imprevedibile. Nelle partite sequestrate sono state trovate ketamina, ecstasy, benzodiazepine, anfetamine, psichedelici e ossicodone, un oppioide, oltre ad altre sostanze non specificate. Cos’è la 2Cb nella cocaina rosa? La 2Cb è la molecola che la cocaina rosa conteneva all’inizio. Secondo Carlo Locatelli del Centro antiveleni dell’Irccs Maugeri di Pavia ha effetto allucinogeno e costa ancora più della cocaina, ma oggi non è quasi più presente. Perché la cocaina rosa è pericolosa? Perché nella polvere rosa può esserci di tutto, compreso l’ossicodone, e chi la compra spesso non sa quale droga assume. Secondo le relazioni europea e italiana, inoltre, l’uso di più droghe insieme amplifica i rischi per la salute e complica gli interventi medici in emergenza. Quanti giovani italiani usano le nuove sostanze psicoattive? Secondo la Relazione annuale al Parlamento sulle dipendenze, le nuove sostanze psicoattive sono consumate da un ragazzo su 10. Le più diffuse sono i cannabinoidi sintetici e semi-sintetici, provati dal 3,6% dei ragazzi, seguiti da oppioidi sintetici (1,6%) e ketamine (1,2%).

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Fonte: Focus.it