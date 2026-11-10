GF Vip, Guendalina Tavassi dice di aver scritto a Selvaggia Lucarelli prima di entrare

di Redazione ZON

In sintesi. Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello Vip, sostiene di aver scritto a Selvaggia Lucarelli prima di entrare nella Casa per confidarle il timore di passare per bulla. Lucarelli, che l’aveva definita così nella diciassettesima puntata, ha poi chiarito sui social di riferirsi solo ai comportamenti in Casa. Non ha commentato il presunto messaggio, che resta non confermato.

Aggiornamenti Aggiornamento del 10/11/2026 alle 14:06 Aggiornamento. Il giorno dopo la diciassettesima puntata, Selvaggia Lucarelli ha risposto sui social alle critiche, come riporta Il Vicolo delle News. L’opinionista conferma di non volersi giustificare e precisa di aver usato «bulla» nell’accezione comune di «persona prepotente, arrogante e con atteggiamenti intimidatori», riferendosi solo ai comportamenti di Tavassi nella Casa e non al bullismo come fenomeno sociale: «So usare le parole». Ha poi invitato il pubblico a non trasformare i giudizi televisivi in «una guerra di religione». Nel messaggio riportato non c’è alcun riferimento al presunto scambio privato con Tavassi prima dell’ingresso, che resta non confermato.

I punti chiave Guendalina Tavassi sostiene di aver scritto a Selvaggia Lucarelli prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip.

Selvaggia Lucarelli ha definito Guendalina Tavassi una bulla durante la diciassettesima puntata.

Federica Morello accusa Guendalina Tavassi di averle lanciato in faccia pezzi di carne macinata, mentre Tavassi parla di qualche goccia di limone spruzzata per gioco.

Guendalina Tavassi ha raccontato il messaggio ad Andreas Muller e Marina La Rosa e ritiene che Selvaggia Lucarelli lo abbia tirato fuori apposta.

Non è confermato che Guendalina Tavassi e Selvaggia Lucarelli si siano scritte prima dell’ingresso nella Casa.

Guendalina Tavassi, concorrente del Grande Fratello Vip, sostiene di aver scritto privatamente a Selvaggia Lucarelli prima di entrare nella Casa, per confidarle il timore di passare per bulla scherzando. Lo ha raccontato ai coinquilini dopo la diciassettesima puntata, in cui l’opinionista l’aveva definita proprio così.

Come è nato lo scontro tra Tavassi e Lucarelli in diretta

Tutto parte dall’accusa di Federica Morello, che ha raccontato di aver ricevuto in faccia pezzi di carne macinata lanciati da Guendalina Tavassi. Tavassi ha ridimensionato l’episodio: secondo lei si è trattato di qualche goccia di limone spruzzata per gioco.

Selvaggia Lucarelli ha reagito con durezza e ha definito Tavassi una bulla. La concorrente ha risposto: «I bulli sono altri. Quello che mi stai dicendo è orrendo».

La conduttrice Ilary Blasi ha notato il turbamento di Tavassi e le ha chiesto se fosse triste per l’etichetta ricevuta. Tavassi ha risposto: «Non voglio passare per una persona che non sono. Sentirmi dare della bulla e dell’aggressiva perché ho scherzato con il limone è assurdo».

Blasi ha osservato che «bulla» è una parola pesante. Lucarelli non ha arretrato: «Non chiedo scusa e non mi fai ritirare quello che ho detto».

Cosa ha raccontato Tavassi dopo la diretta sul messaggio a Selvaggia

Terminata la puntata, Guendalina Tavassi si è sfogata con alcuni coinquilini, tra cui Andreas Muller e Marina La Rosa. L’accusa di bullismo l’ha colpita in modo particolare.

In quel momento ha rivelato il retroscena: «Io prima di entrare qui dentro ho scritto a Selvaggia. Ci siamo sentite perché le ho scritto: “Io ho paura che scherzando possa passare per bulla”».

Tavassi ha aggiunto di ritenere che Lucarelli abbia usato quella confidenza di proposito: «Questo l’ha tirato fuori apposta».

Perché la versione di Tavassi va letta con cautela

Il racconto sul messaggio è quello di Guendalina Tavassi, come lo stesso sospetto sulle intenzioni di Selvaggia Lucarelli è una sua interpretazione. Non è confermato che le due si siano effettivamente scritte prima dell’ingresso nella Casa.

Nel corso del confronto Tavassi ha anche respinto l’idea di essere aggressiva: «Io non ho mai insultato o detto parolacce a nessuno. Posso provocare e rispondere a tono, ma non offendo nessuno».

Tra le frasi contestate a Tavassi c’è quella rivolta a Federica Morello: «Sono sempre la finalista e se continui a dire cavolate sarai la prima persona che farò fuori dal gioco».

Domande frequenti Guendalina Tavassi ha scritto a Selvaggia Lucarelli prima di entrare nel GF Vip? Lo sostiene Guendalina Tavassi, che ha raccontato ai coinquilini di aver scritto a Selvaggia Lucarelli per confidarle la paura di passare per bulla scherzando. Non è confermato che le due si siano effettivamente scritte prima dell’ingresso nella Casa. Perché Selvaggia Lucarelli ha dato della bulla a Guendalina Tavassi? Selvaggia Lucarelli ha reagito con durezza all’accusa di Federica Morello, che ha raccontato di aver ricevuto in faccia pezzi di carne macinata lanciati da Guendalina Tavassi. Tavassi ridimensiona l’episodio e parla di qualche goccia di limone spruzzata per gioco. Cosa ha risposto Guendalina Tavassi all’accusa di bullismo? Guendalina Tavassi ha risposto a Selvaggia Lucarelli: «I bulli sono altri. Quello che mi stai dicendo è orrendo». Ha aggiunto di non voler passare per una persona che non è, e di non aver mai insultato o detto parolacce a nessuno. Selvaggia Lucarelli ha chiesto scusa a Guendalina Tavassi? No. Dopo che Ilary Blasi ha osservato che «bulla» è una parola pesante, Selvaggia Lucarelli ha risposto: «Non chiedo scusa e non mi fai ritirare quello che ho detto». Cosa ha detto Guendalina Tavassi a Federica Morello? Tra le frasi contestate a Guendalina Tavassi c’è quella rivolta a Federica Morello: «Sono sempre la finalista e se continui a dire cavolate sarai la prima persona che farò fuori dal gioco».

Fonte: BadTaste · Il Vicolo delle News