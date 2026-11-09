Grande Fratello Vip, anticipazioni del 9 novembre 2026: chi rischia l’eliminazione e come cambiano le quote

di Redazione ZON

In sintesi. Lunedì 9 novembre 2026 il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, va in diretta in prima serata su Canale 5 con una nuova eliminazione. Rischiano Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini, i quattro concorrenti in nomination: il televoto decide quale dei quattro lascerà la Casa.

I punti chiave Il Grande Fratello Vip va in onda in diretta lunedì 9 novembre 2026, in prima serata su Canale 5, con una nuova eliminazione.

Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini sono i quattro concorrenti in nomination e il televoto decide chi esce.

Secondo Betpassion, Andreas Müller è in testa tra i bookmaker con quota 2,00, contro il 3,00 della rilevazione precedente.

Alex Belli rientra nella Casa dalla Porta Rossa per spiegare le sue ragioni e affrontare Marina La Rosa.

Guendalina Tavassi ha ottenuto con il televoto l’accesso alla finalissima e la sua quota è scesa da 16,00 a 9,00.

Attenzione: spoiler. Lunedì 9 novembre 2026 il Grande Fratello Vip va in onda in diretta, in prima serata su Canale 5, con una nuova eliminazione. Tra Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini, uno dei quattro lascerà definitivamente il gioco.

Chi rischia l’eliminazione nella puntata del 9 novembre 2026

Dopo la puntata del 6 novembre 2026, i concorrenti in nomination sono quattro: Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Il verdetto arriva dal televoto.

Le anticipazioni della serata parlano di un’eliminazione che potrebbe cambiare gli equilibri nella Casa. Il reality è prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il ritorno di Alex Belli e il confronto tra i due gruppi di donne

Alex Belli, uscito dalla Casa e dallo studio nell’ultima puntata, rientra dalla Porta Rossa. Vuole spiegare le sue ragioni e affrontare Marina La Rosa, definita la sua più grande antagonista.

Nella Casa le donne sono divise in due gruppi. Da una parte ci sono Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro. Dall’altra Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. Le anticipazioni annunciano per la serata il confronto finale tra i due schieramenti.

Tra Megan Ria e Andreas Müller, dopo lo scontro dell’ultima puntata, è calato il gelo. La puntata del 9 novembre dovrebbe chiarire cosa c’è dietro quella che viene descritta come ostile indifferenza.

Come sono cambiate le quote per la vittoria finale

Secondo Betpassion, Andreas Müller è tornato in testa alla lavagna dei bookmaker con una quota di 2,00. Nella rilevazione precedente era a 3,00. Marina La Rosa, in testa a 2,50 sette giorni prima, è salita a 3,00.

Guendalina Tavassi ha conquistato l’accesso alla finalissima grazie al televoto. La sua quota è scesa da 16,00 a 9,00, la stessa di Piera Meloni.

Concorrente Quota per la vittoria Andreas Müller 2,00 Marina La Rosa 3,00 Alessandro Roncaccia 5,00 Federica Morello 7,00 Guendalina Tavassi 9,00 Piera Meloni 9,00 Giancarlo Danto 15,00 Megan Ria 18,00 Giulia Provvedi 40,00 Carmen Di Pietro 55,00 Valeria Marini 70,00

Dei quattro concorrenti in nomination, Andreas Müller è il favorito dei bookmaker. Giulia Provvedi, Carmen Di Pietro e Valeria Marini occupano invece le ultime tre posizioni della lista, con possibilità di vittoria considerate pressoché nulle.

Alessandro Roncaccia, con una quota di 5,00, continua la sua ascesa ed è sul podio virtuale. Federica Morello frena leggermente e resta a 7,00.

Domande frequenti Chi rischia l’eliminazione al Grande Fratello Vip il 9 novembre 2026? Nella puntata del 9 novembre 2026 sono in nomination quattro concorrenti: Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Il verdetto arriva dal televoto e uno dei quattro lascerà definitivamente il gioco. Su che canale va in onda il Grande Fratello Vip? Il Grande Fratello Vip va in onda in diretta, in prima serata su Canale 5. La puntata con la nuova eliminazione è quella di lunedì 9 novembre 2026. Chi è il favorito per vincere il Grande Fratello Vip secondo i bookmaker? Secondo Betpassion, Andreas Müller è il favorito con una quota di 2,00, mentre nella rilevazione precedente era a 3,00. Al secondo posto c’è Marina La Rosa a 3,00 e al terzo Alessandro Roncaccia a 5,00. Chi rientra nella Casa del Grande Fratello Vip il 9 novembre 2026? Alex Belli rientra nella Casa dalla Porta Rossa, dopo essere uscito dalla Casa e dallo studio nella puntata precedente. Vuole spiegare le sue ragioni e affrontare Marina La Rosa, definita la sua più grande antagonista. Chi conduce il Grande Fratello Vip? Il Grande Fratello Vip è condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il reality è prodotto da Endemol Shine Italy.

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Fonte: LaPresse · Zazoom Social News