GF Vip, il punto cieco della Casa: cosa ha detto Alessandro Roncaccia

di Redazione ZON

In sintesi. Alessandro Roncaccia, concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato ai coinquilini di aver trovato con Piera Meloni un punto della Casa non ripreso dalle telecamere: l’antibagno della suite. Il racconto è seguito al finto matrimonio organizzato dagli autori sabato 7 novembre 2026, che ha portato i due concorrenti nella suite.

I punti chiave Alessandro Roncaccia ha raccontato ai coinquilini del Grande Fratello Vip di aver trovato con Piera Meloni un punto della Casa non ripreso dalle telecamere.

Gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato il finto matrimonio sabato 7 novembre 2026: la sorte ha scelto Piera Meloni come sposa e lei ha voluto accanto Alessandro Roncaccia.

Megan Ria e Valeria Marini sono state le due damigelle del finto matrimonio.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia hanno trovato rifugio nell’antibagno della suite.

Alessandro Roncaccia sostiene che la produzione non abbia richiamato né lui né Piera Meloni; Piera Meloni ha confermato il racconto parlando con Megan Ria.

Alessandro Roncaccia, concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato ai coinquilini di aver trovato con Piera Meloni un punto della Casa non ripreso dalle telecamere. Il racconto è arrivato dopo il finto matrimonio organizzato dagli autori sabato 7 novembre 2026.

Il finto matrimonio che ha portato i due nella suite

Sabato 7 novembre 2026 gli autori del Grande Fratello Vip hanno organizzato nella Casa una festa a tema matrimonio. La sorte ha scelto Piera Meloni come sposa, e lei ha voluto accanto Alessandro Roncaccia.

Le damigelle sono state Megan Ria e Valeria Marini. Dopo l’addio al celibato e al nubilato, gli sposi hanno celebrato le nozze e hanno ricevuto in regalo del tempo da trascorrere nella suite.

Nella suite Piera Meloni e Alessandro Roncaccia hanno cercato un angolo appartato, lontano dalle telecamere. Hanno trovato rifugio nell’antibagno.

Cosa ha raccontato Roncaccia ai compagni sul punto cieco

Tornato in Casa, Alessandro Roncaccia ne ha parlato prima con Varsi e poi con Giancarlo Danto e Federica Morelli. Ha descritto il punto come una «falla nel sistema» e un «grande punto cieco».

Roncaccia sostiene che la produzione non abbia richiamato né lui né Piera Meloni. Ai compagni ha spiegato la sua lettura delle regole:

“Il GF non ci ha richiamato, perché il punto cieco, se è legale e non va contro le regole, è ok. Non possono dirti niente. Ad esempio, puoi andare dietro a una tenda o sotto le coperte. L’unica cosa che possono fare è dirti di non andare in due in bagno”.

Sulla posizione del punto, Roncaccia ha detto che prima di entrare nel bagno vero e proprio c’è uno spazio «dove non ti vede nessuno».

La conferma di Piera Meloni e le critiche sui social

Piera Meloni ha confermato il racconto mentre parlava con Megan Ria. Le sue parole sono state: «Siamo andati vicino al bagno, ma speriamo non esca nulla…».

I video del racconto di Alessandro Roncaccia sono circolati sui social. Molti utenti lo hanno criticato per aver riferito ai compagni quanto accaduto con Piera Meloni e per la poca delicatezza nel condividere un momento privato.

Domande frequenti Cosa ha detto Alessandro Roncaccia sul punto cieco del GF Vip? Alessandro Roncaccia ha descritto il punto come una «falla nel sistema» e un «grande punto cieco». Ne ha parlato prima con Varsi e poi con Giancarlo Danto e Federica Morelli, sostenendo che la produzione non abbia richiamato né lui né Piera Meloni. Dove si trova il punto cieco della Casa del Grande Fratello Vip? Secondo Alessandro Roncaccia, il punto è uno spazio che si trova prima di entrare nel bagno vero e proprio, «dove non ti vede nessuno». Lui e Piera Meloni hanno trovato rifugio nell’antibagno mentre erano nella suite. Chi era la sposa al finto matrimonio del Grande Fratello Vip? La sposa è stata Piera Meloni, scelta dalla sorte. Ha voluto accanto Alessandro Roncaccia, mentre le damigelle sono state Megan Ria e Valeria Marini. Il finto matrimonio è stato organizzato dagli autori sabato 7 novembre 2026. Il Grande Fratello Vip ha richiamato Roncaccia e Piera Meloni per il punto cieco? Secondo Alessandro Roncaccia, no. Ai compagni ha detto che un punto cieco legale e non contrario alle regole non può essere contestato, e che la produzione può solo chiedere di non andare in due in bagno. Questa è la sua lettura delle regole. Come hanno reagito i social al racconto di Alessandro Roncaccia? I video del racconto sono circolati sui social. Molti utenti hanno criticato Alessandro Roncaccia per aver riferito ai compagni quanto accaduto con Piera Meloni e per la poca delicatezza nel condividere un momento privato.

Fonte: Il Vicolo delle News · ComingSoon.it