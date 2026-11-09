Un buon avvocato su Netflix dal 9 novembre 2026: trama, cast e le altre 4 novità

di Redazione ZON

In sintesi. Un buon avvocato, film diretto da Tristan Séguéla con Laurent Lafitte, Anthony Bajon, Mélanie Laurent e Carole Bouquet, è disponibile su Netflix dal 9 novembre 2026. Racconta il penalista Léonard Landry, che dopo un’overdose in tribunale ha sette giorni per salvare la carriera e preparare il processo.

I punti chiave Il film Un buon avvocato è disponibile su Netflix dal 9 novembre 2026.

Il penalista Léonard Landry, protagonista di Un buon avvocato, ha sette giorni per salvare la carriera dopo un’overdose in tribunale.

Tristan Séguéla dirige Un buon avvocato e ha scritto la sceneggiatura con Marcia Romano e Simon Jacquet.

Scope Pictures ha annunciato la selezione fuori concorso di Un buon avvocato, già noto come Clean, alla Mostra di Venezia 2026.

Netflix ha in uscita il 9 e 10 novembre 2026 quattro altri titoli: La casa dei cani di Doozie, Ne rimarrà solo 1, Janelle James: How Romantic e The Devil’s Plan.

Il film Un buon avvocato, con Laurent Lafitte, Anthony Bajon e Mélanie Laurent, è su Netflix dal 9 novembre 2026: un avvocato ha una settimana per salvare la carriera dopo un’overdose in aula.

Cosa racconta Un buon avvocato: una settimana per salvare la carriera

Nel film Un buon avvocato il penalista Léonard Landry finisce in riabilitazione dopo un’overdose in tribunale. All’uscita ha sette giorni per salvare la propria carriera e preparare il processo.

A dargli una mano è Noé, un tirocinante tenace. Il film ribalta la posizione abituale del protagonista: chi è abituato a difendere gli altri deve occuparsi del proprio caso.

Sul genere le descrizioni non coincidono. L’elenco delle novità Netflix del 9 e 10 novembre 2026 lo classifica come thriller, mentre un’altra scheda lo presenta come commedia drammatica giudiziaria.

Chi c’è nel cast e chi ha firmato il film

Un buon avvocato è diretto da Tristan Séguéla, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Marcia Romano e Simon Jacquet. Il film è prodotto da Iconoclast.

Nel cast ci sono Laurent Lafitte, Anthony Bajon, Mélanie Laurent e Carole Bouquet.

Il progetto era noto in precedenza con il titolo Clean. Il produttore Scope Pictures ne ha annunciato la selezione fuori concorso alla Mostra di Venezia 2026, prima dell’arrivo su Netflix.

Le altre quattro novità Netflix del 9 e 10 novembre 2026

Netflix ha in uscita lunedì 9 e martedì 10 novembre 2026 quattro titoli oltre al film. Sono tutti nella categoria documentari, reality e sport, e comprendono intrattenimento per adulti e per bambini.

Titolo Genere Con La casa dei cani di Doozie Serie per bambini Celestina Harris Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica Gara comica, 3 stagioni (2024) Nobu, Daigo, Gekidan Hitori Janelle James: How Romantic Speciale comico (2026) Janelle James The Devil’s Plan Reality, 2 stagioni (2025) Kim Dong-jae, Nucksal, XITSUH

La casa dei cani di Doozie è una serie per bambini ideata da Traci Paige Johnson e Jennifer Twomey. La protagonista Doozie usa creatività e fantasia per giocare con i suoi amici a quattro zampe.

In Ne rimarrà solo 1 alcuni comici recitano in un dramma vero e proprio. Chi non fa ridere con le proprie battute viene squalificato.

Janelle James: How Romantic è il primo speciale comico di Janelle James. Dura un’ora e ruota attorno a conquiste a letto, conti in banca e al motivo per cui le donne dovrebbero affrontare gli uomini nella lotta corpo a corpo.

The Devil’s Plan mette in gara concorrenti competitivi in un gioco di ingegno, strategia e conoscenza lungo sei notti e sette giorni. Gli autori sono Jeong Jong-yeon e Choi Yun-hee.

Domande frequenti Quando esce Un buon avvocato su Netflix? Il film Un buon avvocato è su Netflix dal 9 novembre 2026. Prima dell’arrivo sulla piattaforma è stato selezionato fuori concorso alla Mostra di Venezia 2026, come annunciato dal produttore Scope Pictures. Di cosa parla Un buon avvocato? Un buon avvocato racconta del penalista Léonard Landry, che finisce in riabilitazione dopo un’overdose in tribunale. All’uscita ha sette giorni per salvare la carriera e preparare il processo, con l’aiuto di Noé, un tirocinante tenace. Chi sono gli attori di Un buon avvocato? Nel cast di Un buon avvocato ci sono Laurent Lafitte, Anthony Bajon, Mélanie Laurent e Carole Bouquet. Il film è diretto da Tristan Séguéla, che ha scritto la sceneggiatura con Marcia Romano e Simon Jacquet. Un buon avvocato è un thriller o una commedia? Le descrizioni non coincidono. L’elenco delle novità Netflix del 9 e 10 novembre 2026 classifica Un buon avvocato come thriller, mentre un’altra scheda lo presenta come commedia drammatica giudiziaria. Quali altre novità arrivano su Netflix il 9 e 10 novembre 2026? Oltre a Un buon avvocato arrivano quattro titoli: la serie per bambini La casa dei cani di Doozie, la gara comica Ne rimarrà solo 1, lo speciale comico Janelle James: How Romantic e il reality The Devil’s Plan.

Immagine di repertorio

Fonte: Radiomusik Tv Blog · Sortir à Paris · Ravengami