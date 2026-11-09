Al Bano a Verissimo sulle figlie: «Io ho già perdonato»

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata di Verissimo dell’8 novembre 2026, ospite di Silvia Toffanin, il cantante Al Bano ha detto di aver già perdonato le figlie, senza citarle per nome. Ha spiegato di capirle perché non hanno vissuto una bella gioventù. Ha parlato anche del matrimonio con Loredana Lecciso.

I punti chiave Al Bano ha detto a Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo dell’8 novembre 2026: «Io ho già perdonato», riferendosi alle figlie senza nominarle.

Cristel Carrisi aveva spiegato a Verissimo, circa un mese prima, di aver interrotto ogni comunicazione con il padre Al Bano, con la sorella Romina Carrisi seduta accanto a lei.

Al Bano ha raccontato che per sette o otto mesi non è riuscito a ritrovare il rapporto con Dio; poi ha chiesto scusa a Dio e ha detto che la sua fede è più forte.

Al Bano è legato a Loredana Lecciso da oltre 25 anni e sul matrimonio ha dichiarato: «S’ha da fare, vedremo quando».

Nella puntata di Verissimo dell’8 novembre 2026 Al Bano ha parlato delle figlie senza nominarle: «Non hanno vissuto una bella gioventù, le capisco». Il cantante ha detto a Silvia Toffanin di aver già perdonato.

A chi si riferiscono le parole di Al Bano sulle figlie

Al Bano non ha fatto nomi. Il contesto è quello delle figlie Romina e Cristel Carrisi, che circa un mese prima avevano raccontato la loro versione nello stesso studio di Verissimo.

In quella puntata Cristel aveva spiegato di aver interrotto ogni comunicazione con il padre, con la sorella Romina seduta accanto a lei. Sui social Romina aveva anche difeso pubblicamente la madre Romina Power, dicendosi delusa dal comportamento del padre.

Cosa ha risposto Al Bano a Silvia Toffanin sul suo essere padre

La conduttrice ha introdotto il tema in modo indiretto: «C’è un non detto tra noi… So quanto tieni alla famiglia». Al Bano ha risposto: «Quando nasci in una famiglia e ti insegnano il valore della famiglia, quel seme non te lo distrugge nessuno. Quando qualcosa si rompe, devi imparare a sopportarlo».

Sul proprio ruolo di genitore il cantante ha rimandato il giudizio ai figli: «Io che padre sono? La domanda va fatta ai miei figli». Ha ammesso di poter avere dei difetti e di aver commesso errori.

«Se quel difetto lo condivido lo cancello, se invece non lo condivido mi metto a discutere. Sono stonature che possono succedere».

«Io ho già perdonato»: il messaggio alla famiglia e il richiamo alla fede

Toffanin ha chiesto ad Al Bano se avesse un messaggio di pace per la sua famiglia. Lui ha risposto: «Ho molte cose belle da dire… Qualche temporale c’è stato».

Poi, riferendosi alle figlie, ha aggiunto parole che sono il cuore dell’intervista:

«Ho ascoltato qualcosa che non condividevo. Ma non hanno vissuto una bella gioventù, le capisco. Io mi rivolsi contro Dio, loro si stanno rivolgendosi contro un padre. Ma un padre ha il dovere e il piacere di perdonare, so cosa significa perdono. Io ho già perdonato, ma da padre non da prepotente».

Il cantante non ha replicato direttamente alle affermazioni delle figlie. Ha invece raccontato come ha vissuto la scomparsa della figlia Ylenia e la fine del matrimonio con Romina Power: «Ero agguerrito, cattivo, non dormivo la notte, troppe cose contrastanti che mi cancellavano la voglia di vivere».

Per sette o otto mesi Al Bano non è riuscito a ritrovare il rapporto con Dio, che per lui era sempre stato una certezza. Poi, ha detto, ha cambiato prospettiva: «Ho chiesto scusa a Dio. La mia fede è molto più forte e consolidata e sicura».

Il matrimonio con Loredana Lecciso: «S’ha da fare»

Nella stessa puntata Al Bano ha parlato anche della compagna Loredana Lecciso, con cui è legato da oltre 25 anni. Sul matrimonio, di cui si era parlato più volte come imminente, ha dichiarato: «S’ha da fare, vedremo quando».

Domande frequenti Cosa ha detto Al Bano sulle figlie a Verissimo? Nella puntata di Verissimo dell’8 novembre 2026 Al Bano ha detto: «Non hanno vissuto una bella gioventù, le capisco». Ha aggiunto di aver già perdonato, «da padre non da prepotente», senza nominare le figlie. Al Bano ha perdonato Romina e Cristel Carrisi? Al Bano non ha fatto nomi, ma il contesto è quello delle figlie Romina e Cristel Carrisi, che circa un mese prima avevano raccontato la loro versione a Verissimo. Ha dichiarato a Silvia Toffanin: «Io ho già perdonato». Cosa aveva detto Cristel Carrisi a Verissimo sul padre? Cristel Carrisi aveva spiegato a Verissimo di aver interrotto ogni comunicazione con il padre Al Bano. Nello studio c’era anche la sorella Romina Carrisi, seduta accanto a lei. Al Bano e Loredana Lecciso si sposano? Nella puntata di Verissimo dell’8 novembre 2026 Al Bano ha dichiarato sul matrimonio con Loredana Lecciso: «S’ha da fare, vedremo quando». Non ha indicato una data. I due sono legati da oltre 25 anni.

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Fonte: LaNostraTv · Today · CinemaSerieTV.it · bigodino.it