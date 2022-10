Romina Power vs Mara Venier: arriva la conferma a Domenica In

Una puntata di fuoco è quella che è andata in onda ieri pomeriggio a Domenica In. Nel corso della puntata sono trapelate dichiarazioni scottanti, confermate in primis dalla padrona di casa, Mara Venier.

A inizio puntata, infatti, Mara Venier ha accolto in studio Loredana Lecciso, noto personaggio televisivo nonché seconda moglie di Al Bano dopo Romina Power. Ed è proprio con quest’ultima che la Venier ha confermato che vi è in corso una vera e propria faida.

Non a caso, Romina Power per anni è stata ospite fissa a Domenica In, eppure sembra che le cose siano cambiate in poco tempo. Pare infatti che l’ex signora Carrisi ha richiesto che non venga più pronunciato il suo nome durante il programma della Venier. E quando Loredana Lecciso stava per pronunciare il nome di Romina, ella è stata prontamente interrotta dalla conduttrice che ha dichiarato: “Preferisco non nominare Romina perché siamo state diffidate dal fare il suo nome”.

Ancora non è dato sapere quali sono stati i motivi che hanno causato questi dissapori tra le due e che hanno spinto la Power a non mettere più piede nello studio di Domenica In. Quel che è certo, però, è che l’ospitata di Loredana Lecciso non è stata per nulla causale: ieri, domenica 2 ottobre, ricadeva il compleanno di Romina e Mara Venier non si è lasciata sfuggire l’occasione di rivolgerle una vera e propria frecciatina: “Tranquilla Romina e tanti auguri che è il tuo compleanno, cara”.