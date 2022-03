Amanda Lear: gaffe a Domenica In. La reazione di Mara Venier

Infelicissima e ingiustificabile gaffe quella compiuta ieri pomeriggio da Amanda Lear ospite a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in onda su Rai1. Infatti, la cantante e conduttrice, presente in studio per parlare del film di Salvatore Dalì, ha fatto una battuta imperdonabile riferita all’attrice che che la interpreta nella pellicola.

Per riferirsi all’attrice, Amanda Lear ha utilizzato le seguenti parole: “Sembra una mignotta ucraina”. Mara Venier però non avevo capito quanto pronunciato dalla Lear e, quando le ha chiesto di ripetersi, Amanda ha immediatamente cambiato paragone, rendendosi conto della figuraccia fatta in diretta nazionale.

Una volta terminata l’intervista, la Lear ha voluto precisare: “Prima scherzavo. Io parlavo della ragazza che faceva la mia parte e scherzavo”.

Anche Mara Venier ha tenuto a ribadire la sua posizione, volendo sottolineare che non ha detto nulla nell’immediato, proprio perché non aveva capito quanto pronunciato da Amanda Lear. Ecco quanto dichiarato da Mara Venier: “Non è il momento per fare polemiche inutili, non è proprio il momento. Prendo subito le distanze, non l’ho fatto prima perché non ho sentito infatti ho chiesto cosa hai detto. Se n’è uscita con questa battuta infelice, ma io non l’ho sentita quindi stop con le polemiche“