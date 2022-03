Serena Autieri: cancellata la sua intervista a Domenica In

Incidente di percorso, o per meglio dire di scaletta, nella scorsa puntata di Domenica In, andata in onda ieri pomeriggio su Rai1. Infatti, Mara Venier non ha avuto il tempo necessario per seguire la scaletta che era stata stilata a inizio programma, motivo per cui molte interviste sono saltate e sono state ridotte, compresa quella di Serena Autieri.

Tale cambio di programma non è stata una colpa di Mara Venier, anzi. La conduttrice televisiva ha utilizzato la prima parte del programma per mandare in onda servizi informativi dedicati alla Guerra in Ucraina. A inizio puntata, la Venier era in collegamento con Monica Maggioni, direttrice di Rai1.

Tuttavia, questa prima parte del programma si è rivelata così ricca che ha “sottratto” tempo a tutti gli altri appuntamenti previsti nella scaletta di Domenica In. A saltare, ovviamente, è stata anche l’intervista di Serena Autieri, presente in studio per parlare del suo spettacolo teatrale con cui sta facendo un tour nelle diverse parti d’Italia.

Mara Venier, preferendo dare spazio alle notizie che arrivavano dal fronte, si è ritrovata costretta a cancellare l’intervista a Serena Autieri, dandole solo il tempo di farla esibire in studio sulle note di Rigoletto.

Serena Autieri, però, non era stata informata di questo inaspettato cambio di programma, anche se ha commentato con tono ironico la situazione: “Ah andiamo subito così?” Ha poi aggiunto: “Senti ma per fare un’intervista con te devo venire alle 2 mi sa, cioè quando inizi”. Al che, Mara Venier si è limita a replicare con un “Sai, parliamo di guerra”.