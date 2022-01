L’eredità speciale Sanremo: chi saranno gli ospiti?

Nella giornata di martedì 25 gennaio 2022, è stata registrata presso gli studi Dear Fabrizio Frizzi di Roma la puntata speciale de L’Eredità, dedicata al Festival di Sanremo, in onda il 28 gennaio in prime time su Rai1. Si tratta di una serata messa in piedi dalla tv pubblica per occupare lo slot del venerdì sera, dopo la conclusione della seconda stagione di The Voice Senior, inizialmente destinato allo show con Il Volo dal titolo Se il Festival lo Raccontiamo Noi.

Ecco a voi gli ospiti della puntata speciale de “L’Eredità speciale Sanremo”

Gli ospiti della puntata saranno:

1)Mara Venier;

2)Nino Frassica;

3)Milly Carlucci;

4) Gigi D’Alessio;

5) Alberto Angela.

Durante il corso della serata vedremo anche la partecipazione del super campione Massimo Cannoletta.

Le domande rivolte ai concorrenti, in questa occasione, saranno ovviamente tutte inerenti al Festival di Sanremo, la cui 72esima edizione avrà inizio martedì prossimo, con la direzione artistica e la conduzione di Amadeus.

Nello speciale de L’Eredità di venerdì saranno, inoltre, presenti anche alcune ex professoresse come Roberta Morise , Elena Ossola ed Angela Tuccia.