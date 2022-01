Sei tu: testo e significato della canzone di Fabrizio Moro

Fabrizio Moro ha vinto due volte il Festival. La prima nel 2007 nelle Nuove Proposte con “Pensa”, la seconda tra i Big, in coppia con Ermal Meta nel 2018 con “Non mi avete fatto niente”. Quest’anno torna con una canzone dal titolo “Sei Tu”.

Il cantante parla così della sua canzone, durante un’intervista: “È una canzone che, in realtà non avevo immaginato per il Festival. Durante la pandemia, costretto a stare lontano dal palco, ho scritto un po’ per gioco “Ghiaccio”, un film che avevo in mente da tempo. Con il mio amico Alessio de Leonardis l’abbiamo girato, coinvolgendo nel cast Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara, e poi ho composto la colonna sonora. “Sei tu” è nata così, circa un anno fa. Ho scritto diverse canzoni d’amore nella mia vita, però credo che questa sia la dedica d’amore più intensa e importante che io abbia mai fatto a una persona”.

Fabrizio Moro e l’emozione per Sanremo

L’artista, a tal proposito, aggiunge: “Io sono emotivo e soffro parecchio la pressione. Per cercare di controllarla mi sto preparando fisicamente, prendo lezioni con un vocal coach, alleno le corde vocali, curo l’alimentazione, il riposo[…]In realtà non avevo mai fatto niente di tutto ciò per le altre partecipazioni al Festival, ma questo è un progetto al quale tengo particolarmente”.

Immagine presa dal profilo Instagram di Fabrizio Moro

La canzone e il suo significato

“Sei tu” è una dolcissima dedica d’amore alla persona amata. Pregna di tenerezza e di sentimento, il brano è un inno alla donna amata, una donna che vede gli sbagli del proprio uomo, ma non li giudica. L’anima diventa una protezione calda, una culla, una ninna nanna:

“Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata/ E sei tu quel confine fra il giorno e la notte

Dove io mi nascondo con le mani rotte”.

Moro paragona l’amore di questa creatura all’ossigeno vitale che attraversa i polmoni, al mondo che bacia le retine dei suoi occhi. La parte bambina dell’uomo si sente finalmente coccolata e libera. In lui batte il desiderio costante di questa donna e la voglia di proteggerla avvolge il suo cuore e lo inonda di pura e totale gratitudine:

“Sei tu/ che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi/

Sei tu/ Il mondo che passa attraverso i miei occhi/E sei tu che mi inietti nel sangue il destino/

E accompagni i miei passi come fossi un bambino/ Sei la cosa più bella che ho sempre difeso…”.

L’artista dedica tutto alla donna che ama, vuole dedicarsi completamente a lei, vuole dedicarle un giorno unico e speciale in cui credere, molto semplicemente, alla sua anima:

“Oggi è un giorno per credere in te/ Oggi lasciami senza parole/

Voglio vivere i sogni che ho fatto anche se/ Hai deciso di essere altrove”.

Il testo della canzone “Sei tu”

Sei tu che dai origine a quello che penso

La distanza compresa fra me e l’Universo

Il motivo per cui la mia vita è cambiata

Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata

E sei tu quel confine fra il giorno e la notte

Dove io mi nascondo con le mie mani rotte

Che continuo a scagliare su un muro che non cade giù

Ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

E sei tu che mi inietti nel sangue il destino

E accompagni i miei passi come fossi un bambino

Sei la cosa più bella che ho sempre difeso

E hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso

Che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno

Mentre provi a vagare fra te e chi sta intorno

Mi hai visto credere in me e poi non crederci più

Ma l’insistenza di esistere appesi ad un filo sottile

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Oggi è un giorno per credere in te

Oggi lasciami senza parole

Voglio vivere i sogni che ho fatto anche se

Hai deciso di essere altrove

Oggi è un giorno per credere in te

Oggi lasciami senza parole

Prendi ancora se vuoi la mia rabbia in affitto

La distanza fra un uomo che ha vinto ed un uomo sconfitto

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu