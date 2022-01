Sanremo, StudioNews: il salotto live ogni giorno da Casa Sanremo

Insieme al Festival di Sanremo, arriva anche StudioNews: il salotto live in onda da Casa Sanremo. Un format previsto ogni giorno da lunedì 31 gennaio a sabato 5 febbraio, dalle 17.30 alle 18.30 e che in sessanta minuti racconterà la 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Al timone i giornalisti Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi in diretta dagli studi televisivi di Casa Sanremo; in collegamento ogni giorno il Direttore di Askanews, Gianni Todini, e con l’inviata a Sanremo Serena Sartini. Il programma racconterà l’atmosfera che si respira in terra Ligure con l’inizio della kermesse canora.

Ci sarà un collegamento quotidiano con Avellino dove il cantautore Antonello Cuomo, noto al grande pubblico come il “sosia ufficiale” di Antonello Venditti, commenterà i brani eseguiti sul palco dell’Ariston. ‘Antonello Cuomo canta Venditti’ è il tour che verrà presentato in anteprima durante StudioNews; in ogni puntata saranno eseguiti live due brani del suo repertorio.

Un altro appuntamento quotidiano, in collegamento da Roma, sarà con la scrittrice Giulietta Revel. Giulietta è stata la prima donna soldato in Italia, è da sempre impegnata contro la violenza sulle donne, tema al centro del suo ultimo libro La Fanciulla dalle mani d’argento, ha un ricco curriculum come attrice delle fiction RAI di maggior successo.