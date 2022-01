Presidente della Repubblica: reti televisive per seguire diretta delle elezioni

Lunedì 24 gennaio, le reti televisive italiane tra cui la rete ammiraglia Rai1, si apprestano a seguire in tempo reale le elezioni del Presidente della Repubblica, con spazi riservati ai commenti ed agli interventi.

Rai 1 con Monica Maggioni ha messo in programma la diretta tv non stop del Tg1 che dalle ore 14: 35 fino alle ore 21:30 seguirà le elezioni del successore di Mattarella seguendo i retroscena del caso. Tra gli ospiti dello speciale del giornale Alberto Matano e Serena Bortone. Scelta di sospendere le trasmissioni quali Oggi è un altro giorno e La Vita in Diretta. Sospese anche l’Eredità e i Soliti Ignoti. Il Paradiso delle Signore invece va a alle ore 13:55.

Salvo colpi di scena ci sarà la messa in onda della fiction Non mi lasciare e la seconda serata di Porta a Porta con Bruno Vespa dedicata alle elezioni presidenziali.

Oltre le trasmissioni per seguire la diretta delle elezioni sulla Ra1, ci sono anche Rete4 per Mediaset e La7 che prevedono un prime time per non lasciarsi sfuggire tutti i dettagli dell’evento politico più importante del 2022. Rete 4 dalle 16:30 mentre La7 dalle 14:15 con degli speciali sul tema. Nicola Porro condurrà uno speciale di Quarta Repubblica con il Tg4, mentre la linea verrà passata alla 18:50 a Barbara Palombelli con Stasera Italia Quirinale per poi ritornare in Prime time con Quarta Repubblica a seguire le novità sulle elezioni presidenziali.

La7 con alla guida Enrico Mentana seguirà l’evento politico già a partire dalle 14:15. Alle 15 previsto l’inizio delle elezioni. Prevista solo una pausa di circa un’ora con il programma di Lili Gruber Otto e Mezzo. Con il programma Corsa al Colle ci sarò SkyTg24 che seguirà per intero l’evento fino alle 23.