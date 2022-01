Sondaggi: gli italiani chiedono il bis di Mattarella al Quirinale

Secondo gli ultimi sondaggi per il Quirinale, gli italiani vorrebbero la conferma di Mattarella. E vorrebbero che Draghi restasse al Governo

Non c’è spazio per i cambiamenti. Bisogna andare avanti così. Secondo l’ultimo sondaggio Demopolis, realizzato in vista dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, la maggioranza degli italiani spera possa esserci un secondo mandato per Sergio Mattarella, sebbene il Capo dello Stato abbia rimandato al mittente le richieste arrivate, fino ad ora in modo indiretto, dalle forze politiche.

Infatti, come nome preferito tra gli intervistati, il 30% degli intervistati preferirebbe Sergio Mattarella. Un eventuale passaggio al Colle per il premier Mario Draghi sarebbe la soluzione ideale per il 21%. Il 16%, invece, vorrebbe al Colle Silvio Berlusconi, ma quest’ultimo si è pubblicamente ritirato dalla corsa. Un nome che sarebbe gradito a Italia Viva e in generale al centrosinistra, è quello di Pier Ferdinando Casini, ex presidente della Camera.

Non a caso, ben il 6% degli intervistati nei sondaggi lo vedrebbe bene al Quirinale. Al quinto posto troviamo Marta Cartabia. Il 58% vede bene poi una riconferma di Mattarella, ipotesi che invece non piace al 27% degli elettori. Non si esprime sul punto il 15%.

Per quanto riguarda i sondaggi politici, invece, il PD stacca tutti con il 21,4%. A più di due punti di distanza c’è Fratelli D’Italia al 19,1%, che si rivela la prima forza di centrodestra. Lega in crisi, al 17,9%, che ritorna ai livelli delle elezioni del 2018. Ancora molto male il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che non sembra in via di ripresa: i grillini vengono dati al 16,6%.