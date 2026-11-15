Oroscopo Paolo Fox 15 novembre 2026: previsioni dall’Ariete al Capricorno

di Redazione ZON

In sintesi. Nell’oroscopo di domenica 15 novembre 2026 l’astrologo Paolo Fox indica all’Ariete voglia di mettersi in gioco, al Toro bisogno di calma e al Capricorno possibili conferme sul lavoro. Fox è l’astrologo di «I Fatti Vostri», programma di Rai2. Le previsioni coprono dieci segni, dall’Ariete al Capricorno, tra amore e lavoro.

I punti chiave Paolo Fox, astrologo di «I Fatti Vostri» su Rai2, propone l’oroscopo di domenica 15 novembre 2026.

Secondo Paolo Fox, l’Ariete ha voglia di mettersi in gioco, il Toro ha bisogno di calma e il Capricorno può avere conferme sul lavoro.

Per tre segni, Ariete, Toro e Bilancia, circolano due versioni diverse delle previsioni.

Le previsioni riportate riguardano dieci segni, dall’Ariete al Capricorno.

La frase che accompagna le previsioni, attribuita a Paolo Fox, è «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Paolo Fox, nell’oroscopo di domenica 15 novembre 2026, indica all’Ariete voglia di mettersi in gioco, al Toro bisogno di calma e al Capricorno possibili conferme sul lavoro.

Paolo Fox è l’astrologo di «I Fatti Vostri», programma di Rai2, e propone le previsioni del giorno anche in radio su LatteMiele. Di seguito i segni dall’Ariete al Capricorno.

Cosa dicono le stelle di Fox ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete: la domenica porta passione e voglia di rompere gli schemi. In coppia, un atteggiamento spontaneo può rafforzare l’intesa. Chi è single potrebbe incontrare una persona che suscita interesse immediato. Sul lavoro la determinazione non manca, ma ogni idea va analizzata prima di diventare un progetto.

Per l’Ariete circola anche una versione diversa. Cita Saturno nel segno, che invita a tenere solo ciò che ha valore, e Venere opposta, che rende più delicati i sentimenti. In quella lettura la tensione iniziale cala dal pomeriggio e la serata può servire a ricucire uno strappo in amore.

Toro: il segno ha bisogno di tranquillità dopo giorni di tensioni e pensieri ricorrenti. In amore va evitata la rigidità, senza riportare a galla vecchie questioni. Sul lavoro conviene concentrarsi sugli obiettivi importanti e rimandare le decisioni meno urgenti.

Secondo un’altra versione delle previsioni per il Toro, la Luna contraria può portare ritardi e piccoli fastidi passeggeri. Il disturbo finirebbe già da mercoledì 18 novembre 2026.

Gemelli: creatività, intuizione e capacità comunicative guidano la giornata. La mente continua a elaborare idee anche di domenica, soprattutto per chi lavora nel commercio o nella comunicazione. Uno spunto da sviluppare nei prossimi giorni potrebbe nascere da una nuova conoscenza. In amore conta il dialogo, senza dare peso eccessivo a una battuta.

Cancro: il segno è più sensibile del solito e rischia di risentire degli stati d’animo altrui. In amore serve dire apertamente ciò che si prova, evitando silenzi prolungati. Sul lavoro un’intuizione recente, nata come possibilità poco concreta, potrebbe diventare un’opportunità da valutare.

Come va la domenica per Leone, Vergine e Bilancia

Leone: cresce il desiderio di vivere l’amore con intensità. I single possono trovare occasioni di incontro. Nelle coppie qualche tensione passeggera può nascere dalla suscettibilità, quindi conviene non voler avere sempre ragione. Sul lavoro la voglia di emergere va unita alla collaborazione e all’ascolto delle proposte altrui.

Vergine: la domenica è utile per fare chiarezza negli impegni personali e nelle questioni in sospeso. Organizzare la settimana permette di affrontare i prossimi giorni con più tranquillità. In amore la razionalità non deve prevalere sempre. I single potrebbero vivere una conoscenza inaspettata.

Bilancia: secondo una versione delle previsioni, Venere continua a sostenere i sentimenti. I single potrebbero incontrare qualcuno con cui condividere emozioni autentiche, mentre le coppie hanno un clima più disteso. Sul lavoro è una fase adatta a conoscere persone e consolidare collaborazioni.

Un’altra lettura per la Bilancia parla di un desiderio personale che torna a farsi sentire. Potrebbe spingere a riprendere un progetto creativo, culturale o legato al tempo libero. Una collaborazione sul lavoro diventa più produttiva se si chiariscono le rispettive aspettative.

Cosa aspettarsi per Scorpione, Sagittario e Capricorno

Scorpione: la parola d’ordine è mantenere la calma, perché situazioni di poco conto possono irritare più del necessario. In amore il segno cerca rapporti sinceri e senza ambiguità. Sul lavoro alcune dinamiche possono cambiare. Qualcuno potrebbe affidare un compito delicato, e il confronto con una persona di fiducia aiuta a evitare errori.

Sagittario: ottimismo e spirito d’avventura accompagnano la domenica. Nella coppia un pizzico di ironia aiuta a ritrovare complicità, mentre i single possono fare conoscenze durante un’uscita. Sul lavoro cresce la voglia di cambiare prospettiva, perché la routine sta stretta. Contatti con ambienti diversi possono aprire nuove strade.

Capricorno: anche nel fine settimana il pensiero torna agli impegni professionali. Risultati attesi da tempo potrebbero avvicinarsi e portare conferme agli sforzi compiuti. Una questione in sospeso può essere affrontata con più concretezza, e l’affidabilità del segno può contare se qualcuno deve assegnare un incarico.

La frase che accompagna le previsioni, attribuita a Paolo Fox, è «non credete all’oroscopo ma verificate!».