Oroscopo Paolo Fox venerdì 13 novembre 2026: segno per segno

di Redazione ZON

In sintesi. Paolo Fox ha diffuso l’oroscopo di venerdì 13 novembre 2026, in anteprima su Radio LatteMiele e poi in tv a «I Fatti Vostri», su Rai2. Secondo le previsioni, l’Ariete parte con qualche tensione, i Gemelli hanno idee brillanti e la Bilancia riceve una proposta di lavoro.

I punti chiave Paolo Fox pubblica le previsioni del giorno in anteprima su Radio LatteMiele e le ripropone in tv a «I Fatti Vostri», su Rai2.

Il 13 novembre 2026 cade di venerdì 13.

Secondo Paolo Fox, l’Ariete parte con qualche tensione e sul lavoro deve usare cautela con accordi e contratti da firmare.

Secondo Paolo Fox, i Gemelli vivono una giornata dinamica, con possibile soluzione a una questione di lavoro in sospeso.

Secondo Paolo Fox, la Bilancia può ricevere una proposta di lavoro da una persona con cui ha già collaborato, ma prima di accettare deve chiarire ruoli e condizioni.

Paolo Fox ha diffuso l’oroscopo di venerdì 13 novembre 2026: l’Ariete parte con qualche tensione, i Gemelli hanno idee brillanti, la Bilancia riceve una proposta di lavoro.

Fox pubblica le sue previsioni del giorno in anteprima su Radio LatteMiele e le ripropone in tv a «I Fatti Vostri», su Rai2. Il 13 novembre 2026 cade di venerdì 13. La sua formula resta la stessa: «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Come va la giornata per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Secondo Paolo Fox, venerdì 13 novembre 2026 l’Ariete parte con qualche tensione e poca pazienza. Sul lavoro serve cautela con accordi e contratti da firmare. In amore l’invito è a evitare risposte impulsive. L’oroscopo parla di Luna e Venere in aspetto agitato.

Toro. Per Paolo Fox il Toro cerca stabilità e affidabilità. La Luna in aspetto favorevole dà una marcia in più, ma sul lavoro restano difficoltà da sistemare. In amore Fox consiglia un confronto sincero invece del silenzio. Una storia in difficoltà va tutelata entro la fine del mese.

Gemelli. Il 13 novembre 2026 è una giornata dinamica per i Gemelli, secondo Paolo Fox. Curiosità e capacità di comunicare fanno la differenza. Sul lavoro possono arrivare la soluzione a una questione in sospeso o nuovo impulso a una trattativa. Il clima è favorevole ai sentimenti.

Cancro. Paolo Fox indica per il Cancro una Luna poco favorevole, che rende più suscettibili e favorisce incomprensioni con le persone care. Un progetto può procedere a rilento: la costanza è la chiave. In amore Fox invita a dire apertamente ciò che si desidera, senza aspettare di essere capiti al volo.

Leone, Bilancia e Scorpione tra fiducia, proposte e questioni da chiarire

Leone. Per Paolo Fox, il cielo di venerdì 13 novembre 2026 sostiene le iniziative del Leone e gli restituisce fiducia. Ci sono segnali incoraggianti nella vita privata e nei progetti di lavoro, dopo una fase di rallentamento. Sul lavoro è il momento di tornare protagonisti.

Bilancia. Secondo Paolo Fox, la Bilancia ha voglia di tempo per sé e può rivedere alcuni impegni. Sul lavoro può arrivare una proposta da una persona con cui ha già collaborato. Prima di accettare vanno chiariti ruoli e condizioni. Le coppie ritrovano intesa con un progetto condiviso, i single devono uscire dai soliti ambienti.

Scorpione. Secondo Paolo Fox, il 13 novembre 2026 lo Scorpione deve dare una risposta a una questione lasciata in sospeso. Fox lo invita a non trasformare ogni confronto in una prova di forza. Sul lavoro bisogna distinguere le intuizioni dai fatti e verificare le informazioni prima di decidere.

Sagittario e Capricorno puntano su nuove esperienze e sul bilancio delle risorse

Sagittario. Per Paolo Fox, venerdì 13 novembre 2026 le prospettive del Sagittario si allargano. Studio, viaggi, contatti con altre realtà e iniziative indipendenti possono dare ispirazione. Sul lavoro si può presentare una proposta originale, ma bisogna individuare anche le risorse per realizzarla. In amore i single sono favoriti dalle nuove frequentazioni.

Capricorno. Secondo Paolo Fox, per il Capricorno il tema centrale è la gestione delle risorse. Può servire un bilancio di energie, tempo e disponibilità economiche. Una decisione di lavoro va valutata guardando anche alle conseguenze future, non solo al vantaggio immediato. In amore, avverte Fox, non tutto si può programmare.

Domande frequenti Cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 13 novembre 2026? Secondo Paolo Fox, l’Ariete parte con qualche tensione, i Gemelli hanno idee brillanti e la Bilancia riceve una proposta di lavoro. Il Leone riacquista fiducia, mentre il Capricorno deve fare un bilancio delle proprie risorse. Dove si può ascoltare l’oroscopo di Paolo Fox? Paolo Fox pubblica le previsioni del giorno in anteprima su Radio LatteMiele. Le ripropone poi in tv a «I Fatti Vostri», su Rai2. Che cosa prevede Paolo Fox per l’Ariete il 13 novembre 2026? Secondo Paolo Fox, venerdì 13 novembre 2026 l’Ariete parte con qualche tensione e poca pazienza. Sul lavoro serve cautela con accordi e contratti da firmare, mentre in amore l’invito è a evitare risposte impulsive. Quale segno riceve una proposta di lavoro il 13 novembre 2026? Secondo Paolo Fox, è la Bilancia a poter ricevere una proposta di lavoro da una persona con cui ha già collaborato. Prima di accettare vanno chiariti ruoli e condizioni.

Immagine di repertorio

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