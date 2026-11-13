Re Carlo ospite di Elton John a Rocket Hour: «Un tesoro nazionale»

di Redazione ZON

In sintesi. Re Carlo è ospite di Elton John nella puntata di Rocket Hour, il programma radiofonico di Apple Music, in onda sabato 14 novembre 2026 alle 9:00 GMT. Nella registrazione, avvenuta a ottobre 2026 a Londra, il sovrano ha scelto brani di artisti legati al King’s Trust, l’ente benefico fondato nel 1976, e Elton John ha scherzato sull’Antiques Roadshow.

I punti chiave Rocket Hour di Apple Music va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 9:00 GMT su Apple Music 1, con repliche tra il 14 e il 15 novembre 2026.

Re Carlo ha definito Elton John «un tesoro nazionale dopo tutti questi anni».

Il King’s Trust è stato creato da Re Carlo nel 1976, quando si chiamava Prince’s Trust, per aiutare i giovani svantaggiati a trovare lavoro o ad avviare un’attività.

Tra i brani scelti da Re Carlo ci sono tre titoli: «Feeling Good» dei Muse, «Joy» di Raye e «Hairdresser» di Skye Newman.

La registrazione di Rocket Hour è avvenuta a ottobre 2026 negli studi di Apple Music nell’ex centrale elettrica di Battersea, a Londra.

Re Carlo è ospite di Elton John nel programma Rocket Hour di Apple Music, in una puntata in onda sabato 14 novembre 2026, giorno del suo 78esimo compleanno anagrafico. Durante la registrazione il sovrano ha definito il cantante «un tesoro nazionale dopo tutti questi anni».

Le battute tra Re Carlo ed Elton John sull’Antiques Roadshow

Elton John ha risposto con una battuta: «Finirò all’Antiques Roadshow». Il riferimento è al format della Bbc nato nel 1979, in cui alcuni esperti valutano gli oggetti d’antiquariato portati dal pubblico.

Re Carlo ha replicato: «Benvenuto nel club».

Il 14 novembre 2026 è il compleanno anagrafico di Re Carlo. Quello ufficiale si celebra ogni anno a giugno, con la parata militare del Trooping the Colour.

Come e quando ascoltare la puntata di Rocket Hour

Rocket Hour va in onda sulla radio online di Apple Music ed è disponibile anche come podcast. La première è fissata per le 9:00 GMT di sabato 14 novembre 2026 su Apple Music 1, con repliche tra il 14 e il 15 novembre 2026.

La registrazione è avvenuta a ottobre 2026 negli studi di Apple Music, ricavati nell’ex centrale elettrica di Battersea, a Londra.

Perché la puntata è dedicata al King’s Trust e alla musica

L’episodio racconta il legame tra la musica e il King’s Trust, l’ente benefico creato da Carlo nel 1976 per aiutare i giovani svantaggiati a trovare lavoro o ad avviare un’attività. All’epoca Carlo era principe di Galles e la fondazione si chiamava Prince’s Trust.

«La musica è sempre stata al centro del Prince’s Trust, e ora del King’s Trust», ha detto il sovrano.

Per la puntata Re Carlo ha scelto brani di artisti che hanno sostenuto la fondazione o che l’organizzazione ha aiutato a lanciare. Tra questi ci sono:

«Feeling Good», nella versione dei Muse;

«Joy», di Raye;

«Hairdresser», di Skye Newman.

La puntata ripercorre il rapporto tra l’ente e la musica, dai Rock Galas degli anni Ottanta fino ai concerti benefici più recenti. Nella conversazione Elton John ha sottolineato l’importanza di sostenere i giovani artisti.

Il sostegno di Elton John al Trust e il precedente The King’s Music Room

Elton John è un sostenitore storico del Trust. Nel 2026 ha donato un paio dei suoi occhiali con le lenti rosa a un’asta celebrativa per i 50 anni dell’ente benefico.

Per Re Carlo è la seconda collaborazione con Apple Music. La prima è stata The King’s Music Room, il progetto del 2025 in cui il sovrano ha presentato 17 delle sue canzoni preferite, in una playlist che comprendeva Beyoncé, Kylie Minogue e Bob Marley.

Domande frequenti Quando va in onda Rocket Hour con Re Carlo ed Elton John? La puntata di Rocket Hour con Re Carlo ospite di Elton John va in onda sabato 14 novembre 2026 alle 9:00 GMT su Apple Music 1. Sono previste repliche tra il 14 e il 15 novembre 2026. Dove si può ascoltare Rocket Hour di Apple Music? Rocket Hour va in onda sulla radio online di Apple Music, su Apple Music 1. Il programma è disponibile anche come podcast. Cosa ha detto Re Carlo a Elton John a Rocket Hour? Re Carlo ha definito Elton John «un tesoro nazionale dopo tutti questi anni». Elton John ha risposto «Finirò all’Antiques Roadshow» e Re Carlo ha replicato «Benvenuto nel club». Che cos’è il King’s Trust? Il King’s Trust è l’ente benefico creato da Re Carlo nel 1976 per aiutare i giovani svantaggiati a trovare lavoro o ad avviare un’attività. All’epoca Carlo era principe di Galles e la fondazione si chiamava Prince’s Trust. Quando è il compleanno di Re Carlo? Il compleanno anagrafico di Re Carlo è il 14 novembre. Quello ufficiale si celebra ogni anno a giugno, con la parata militare del Trooping the Colour.