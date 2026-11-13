Hacker italiani: chi sono i gruppi, dai mHACKeroni a TeamItaly

di Redazione ZON

In sintesi. In Italia operano gruppi di hacker con finalità diverse: i mHACKeroni, hacker etici, hanno vinto la Hack-A-Sat 4 a Las Vegas nell’agosto 2023; TeamItaly ha vinto il Campionato europeo a Varsavia nell’ottobre 2025; Anonymous Italia agisce come gruppo di hacktivisti; un giovane del Master Italian Hackers Team ha violato otto domini collegati alla NASA nel 2013.

I punti chiave I mHACKeroni, hacker etici nati nel 2018, hanno vinto la Hack-A-Sat 4 a Las Vegas nell’agosto 2023.

TeamItaly, la nazionale italiana di hacker formata da una decina di giovani esperti, ha vinto per la prima volta il Campionato europeo a Varsavia nell’ottobre 2025.

Anonymous Italia ha risposto agli attacchi del gruppo filorusso NoName057(16) del febbraio 2025 violando siti russi.

Nel 2013 un giovane di Salò del Master Italian Hackers Team ha violato otto domini collegati alla NASA senza ottenere dati sensibili.

Il giovane di Salò è stato denunciato e arrestato nel 2018, dopo essersi vantato delle proprie imprese sui social.

In Italia operano diversi gruppi di hacker, con finalità che vanno dalla cybersicurezza al cybercrime. Nell’agosto 2023 i mHACKeroni hanno vinto la Hack-A-Sat 4 a Las Vegas violando un satellite americano in gara.

Il simbolo dei mHACKeroni è un rigatone al sugo. La Hack-A-Sat 4 è una delle più importanti manifestazioni mondiali di sicurezza informatica, e lo scopo della gara era mettere alla prova la sicurezza dei sistemi spaziali statunitensi. Nulla di illegale, quindi.

Gli hacker etici italiani nascono attorno a università e centri di ricerca

Gli hacker etici, detti anche white hat, usano le proprie competenze per trovare le vulnerabilità dei sistemi informatici prima che lo facciano i criminali. In Italia la comunità è vivace e cresce attorno ad atenei e centri di ricerca.

I mHACKeroni sono nati nel 2018 e riuniscono esperti provenienti da università e gruppi di tutta Italia. Partecipano di frequente alle Capture The Flag, una specie di Olimpiadi dell’hacking in cui si risolvono problemi di crittografia e si difendono sistemi in ambienti simulati.

Fibonhack, gruppo dell’Università di Pisa, si occupa soprattutto di formare nuovi talenti. Ha contribuito anche alla vittoria dell’Italia a Las Vegas.

TeamItaly è la nazionale di hacker e ha vinto l’Europeo nell’ottobre 2025

TeamItaly è la nazionale italiana di hacker ed è formata da una decina di giovani esperti di cybersicurezza. Si allenano al Cybersecurity National Lab del CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica.

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sostiene direttamente la squadra. L’Agenzia coordina l’intera rete di sicurezza informatica italiana.

Nell’ottobre 2025 TeamItaly ha vinto per la prima volta il Campionato europeo, organizzato a Varsavia. Le prove comprendevano analisi di software e simulazioni di attacchi.

Gli hacktivisti di Anonymous Italia hanno risposto agli attacchi filorussi

Gli hacktivisti sono hacker che agiscono nell’anonimato per difendere le proprie idee o per protesta politica. Il gruppo più conosciuto in Italia è la costola italiana di Anonymous.

Nel febbraio 2025 il gruppo filorusso NoName057(16) ha preso di mira siti istituzionali e di aziende italiane. Anonymous Italia ha risposto violando siti russi e pubblicando messaggi contro Vladimir Putin e la guerra in Ucraina.

La tecnica si chiama defacement: è la modifica del contenuto visibile di un sito web senza l’autorizzazione degli amministratori.

Nel 2013 un giovane di Salò ha colpito otto domini collegati alla NASA

Nel 2013 un giovane di Salò, in provincia di Brescia, ha violato otto domini collegati alla NASA e ha sostituito le home page dei siti. Non ha ottenuto dati sensibili e non ha interferito con le missioni spaziali.

Faceva parte del Master Italian Hackers Team. Secondo la Polizia postale, l’azione rientrava in una lunga serie che aveva colpito anche circa sessanta siti istituzionali italiani, tra cui i portali della Polizia penitenziaria e di rai.it.

Il giovane è stato denunciato e arrestato nel 2018. A tradirlo è stata la voglia di vantarsi delle proprie imprese sui social.

I gruppi a confronto: chi fa cosa

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