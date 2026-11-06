Cyberattacchi, quasi 5mila nel semestre: l’Italia è pronta?

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nel primo semestre 2026 i cyberattacchi nel mondo sono stati quasi 5mila, il numero più alto mai registrato in un semestre. Alessandro Armando, membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, sostiene che l’Italia si muova bene, ma che servano tempi lunghi per consolidare le difese.

I punti chiave Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ha contato quasi 5mila cyberattacchi nel primo semestre 2026, il numero più alto mai registrato in un semestre.

Il 95% dei cyberattacchi attuali è di natura esclusivamente criminale, mentre nel 2025 la maggior parte aveva un intento attivista.

Una serie di allarmi bomba, un caso di swatting, ha coinvolto 19 voli in contemporanea, sei dei quali in arrivo o in partenza dall’Italia.

Gli hacker hanno sabotato i frigoriferi dei supermercati in nove Paesi europei e i sistemi di conservazione del plasma dell’Istituto francese del sangue.

Con la nuova direttiva europea sulla cybersicurezza, recepita in Italia attraverso l’ACN, la responsabilità della sicurezza informatica di un’azienda passa direttamente ai suoi organi di governo.

I cyberattacchi aumentano in tutto il mondo: Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, ne ha contati quasi 5mila nel primo semestre 2026, il numero più alto mai registrato in un semestre.

Quali attacchi hanno colpito l’Italia e l’Europa

In Italia i cyberattacchi non crescono allo stesso ritmo del resto del mondo, ma gli episodi di rilievo non mancano. Quattro i casi più noti:

la violazione delle caselle mail di esponenti politici, tra cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni;

l’accesso non autorizzato ai sistemi di Trenitalia;

il ransomware contro l’università La Sapienza;

il blocco dell’operatività informatica al Policlinico Triestino.

Sul fronte europeo, gli hacker hanno sabotato i frigoriferi dei supermercati in nove Paesi e i sistemi di conservazione del plasma dell’Istituto francese del sangue. Una serie di allarmi bomba ha poi coinvolto 19 voli in contemporanea, sei dei quali in arrivo o in partenza dall’Italia: è un caso di swatting, cioè di false segnalazioni ai servizi di emergenza.

Il settore più colpito resta la pubblica amministrazione, con il blocco dei sistemi e il rischio di furto di dati. Nel 2025 la maggior parte degli attacchi aveva un intento attivista, mentre oggi il 95% è di natura esclusivamente criminale.

Perché è difficile dire chi c’è dietro un attacco

Alcuni attacchi sono stati rivendicati da gruppi criminali che ruotano attorno alla Russia, come NoName057 e INC Ransom. Il loro coinvolgimento effettivo non è confermato, e resta plausibile ma non provato un legame dei gruppi con Stati ostili.

Alessandro Armando, professore ordinario di Ingegneria Informatica all’Università di Genova e membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), spiega la difficoltà dell’attribuzione:

«È difficile attribuire con certezza un attacco a un responsabile specifico. Possiamo presumere che siano dovuti alla volontà di nazioni come Russia, Cina o Corea del Nord perché coincide con le loro finalità, ma trovare la prova certa è un’altra storia»

Secondo Armando, di solito ci si limita a identificare dei pattern di azione, per esempio gli strumenti usati o le modalità con cui viene chiesto un riscatto.

Perché i sistemi IT e OT richiedono difese diverse

Gli attacchi sono sempre più variegati, e il sabotaggio dei frigoriferi lo dimostra. Gli esperti distinguono due categorie di sistemi, come riassume la tabella.

Categoria Cosa comprende Esempi Stato della difesa secondo Armando IT (Information Technology) Servizi in rete Sito dell’Agenzia delle Entrate, Registro sanitario elettronico Cybersicurezza più consolidata OT (Operational Technology) Infrastrutture informatiche che gestiscono da remoto apparati fisici Sistemi di refrigerazione, centrali elettriche, apparati per la diagnostica Si sta cercando di recuperare il terreno perduto

Armando conferma che le due categorie ricevono attacchi diversi: «Sono due categorie diverse, che ricevono attacchi diversi e devono costruire difese diverse».

Nel campo OT pesano i tempi lunghi di aggiornamento, per esempio in una centrale elettrica. Negli apparati medici per la diagnostica, secondo Armando, intervenire sui software per eliminare le vulnerabilità può compromettere la certificazione dei dispositivi.

Perché l’intelligenza artificiale avvantaggia chi attacca

Armando sostiene che l’Italia si stia muovendo bene per consolidare la cybersicurezza, ma che un intero Paese richieda tempi lunghi. Gli hacker, invece, agiscono più in fretta anche grazie all’intelligenza artificiale.

Il professore cita il modello Claude Mythos, sviluppato da Anthropic, che ha trovato vulnerabilità anche molto severe sfuggite all’occhio umano e agli strumenti di analisi tradizionali. Per Armando la stessa tecnologia è in mano anche agli hacker: «Nel presente e nell’immediato futuro siamo esposti e dobbiamo quindi accelerare il processo di adattamento e alzare le difese».

Cosa cambia con la nuova direttiva europea sulla cybersicurezza

La nuova direttiva europea sulla cybersicurezza è stata recepita in Italia attraverso l’ACN. Armando ne indica la novità principale: «Se prima la responsabilità della sicurezza informatica di un’azienda era delegata al dipartimento IT, ora è attribuita direttamente ai suoi organi di governo».

La cybersicurezza arriva quindi sul tavolo dei consigli di amministrazione. Chi gestisce un’organizzazione deve garantire un piano efficace per la gestione del rischio e le risorse adeguate per attuarlo.

Le aziende devono censire i beni digitali da proteggere, come dati o servizi di rete, e identificare le vulnerabilità dei propri sistemi. Devono poi valutare le contromisure per prevenire o ridurre gli effetti di un accesso illecito e verificare che un attacco non interrompa l’operatività, un fattore cruciale per i servizi critici come un ospedale.