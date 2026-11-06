Angelica Kauffmann e Vigée Le Brun, la mostra a Napoli fino al 7 marzo 2027

di Redazione ZON

In sintesi. Dal 6 novembre 2026 al 7 marzo 2027 le Gallerie d’Italia – Napoli ospitano la mostra «Angelica e Élisabeth. L’età delle donne pittrici», dedicata ad Angelica Kauffmann ed Élisabeth Louise Vigée Le Brun. Il percorso espositivo riunisce 73 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture e approfondisce il rapporto delle due artiste con la corte borbonica.

I punti chiave La mostra «Angelica e Élisabeth. L’età delle donne pittrici» è alle Gallerie d’Italia – Napoli dal 6 novembre 2026 al 7 marzo 2027.

La mostra riunisce 73 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture, provenienti da collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali.

Il doppio autoritratto che accoglie i visitatori arriva dalle Gallerie degli Uffizi: quello di Angelica Kauffmann è del 1787, quello di Élisabeth Louise Vigée Le Brun è del 1789.

Intesa Sanpaolo apre la mostra al pubblico con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca.

I curatori della mostra sono Francesco Leone, Fernando Mazzocca ed Elisabetta Rasy.

Le Gallerie d’Italia – Napoli ospitano dal 6 novembre 2026 al 7 marzo 2027 la mostra «Angelica e Élisabeth. L’età delle donne pittrici», dedicata ad Angelica Kauffmann ed Élisabeth Louise Vigée Le Brun.

Che cosa c’è in mostra a Napoli

L’esposizione riunisce 73 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture. Le opere arrivano da collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali.

Tra i prestatori ci sono le Gallerie degli Uffizi, il Musée du Louvre, i Musei Capitolini e la National Portrait Gallery di Londra. Prestano opere anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte, l’Accademia Nazionale di San Luca e la Galleria Nazionale della Pilotta di Parma.

Completano l’elenco il National Museum of Women in the Arts di Washington, il Musée des Beaux-Arts di Rouen e Liechtenstein – The Princely Collections.

Un doppio autoritratto accoglie i visitatori. Arriva dagli Uffizi: quello di Vigée Le Brun è del 1789 e l’artista lo donò di persona, quello di Kauffmann è del 1787.

Perché Napoli è al centro del racconto

Roma e Napoli sono il filo conduttore del percorso. La mostra approfondisce il rapporto delle due artiste con la corte borbonica e con l’ambiente culturale del Grand Tour.

Di Kauffmann c’è l’imponente «Ritratto della famiglia di Ferdinando IV», custodito a Capodimonte. Di Vigée Le Brun ci sono i ritratti delle principesse borboniche Maria Cristina e Maria Teresa Carolina, futura imperatrice d’Austria.

Il confronto diretto avviene sui ritratti della contessa Skavronskaja, moglie dell’ambasciatore russo a Napoli. Entrambe le pittrici la dipinsero.

Come si differenziano le due pittrici

Il percorso mette in luce affinità e differenze tra due artiste che, secondo i curatori, si affermarono in un mondo dell’arte dominato dagli uomini.

Artista Anni di vita Ambiti in cui eccelleva Angelica Kauffmann 1741-1807 Pittura di storia, temi allegorici, soggetti letterari, ritratto Élisabeth Louise Vigée Le Brun 1755-1842 Ritratto aristocratico e di corte, a partire dalla regina Maria Antonietta

Nel racconto della mostra, Kauffmann è attenta, riflessiva e «pittrice della grazia». Vigée Le Brun è spontanea, immediata, geniale e «pittrice del sublime».

Chi ha organizzato la mostra

Intesa Sanpaolo apre la mostra al pubblico con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca. I curatori sono Francesco Leone, Fernando Mazzocca ed Elisabetta Rasy.

Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, ha definito il progetto una novità per la città:

«Le Gallerie d’Italia proseguono il percorso di valorizzazione delle grandi protagoniste della storia dell’arte portando, per la prima volta a Napoli, un progetto dedicato ad Angelica Kauffmann ed Élisabeth Vigée Le Brun».

Coppola ha aggiunto che la mostra è «di grande valore scientifico, arricchita da prestiti eccezionali».

Domande frequenti Fino a quando è aperta la mostra su Angelica Kauffmann e Vigée Le Brun a Napoli? La mostra «Angelica e Élisabeth. L’età delle donne pittrici» è aperta alle Gallerie d’Italia – Napoli dal 6 novembre 2026 al 7 marzo 2027. Quante opere ci sono nella mostra Angelica e Élisabeth a Napoli? La mostra riunisce 73 opere tra dipinti, disegni, incisioni e sculture. Arrivano da collezioni pubbliche e private, italiane e internazionali, tra cui le Gallerie degli Uffizi, il Musée du Louvre e la National Portrait Gallery di Londra. Chi sono i curatori della mostra su Kauffmann e Vigée Le Brun? I curatori della mostra «Angelica e Élisabeth. L’età delle donne pittrici» sono Francesco Leone, Fernando Mazzocca ed Elisabetta Rasy. La mostra è aperta da Intesa Sanpaolo in collaborazione con l’Accademia Nazionale di San Luca. Quali opere legate alla corte borbonica sono esposte nella mostra? Di Angelica Kauffmann è esposto il «Ritratto della famiglia di Ferdinando IV», custodito al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Di Élisabeth Louise Vigée Le Brun sono esposti i ritratti delle principesse borboniche Maria Cristina e Maria Teresa Carolina, futura imperatrice d’Austria. Chi era la contessa Skavronskaja ritratta da Kauffmann e Vigée Le Brun? La contessa Skavronskaja era la moglie dell’ambasciatore russo a Napoli. Sia Angelica Kauffmann sia Élisabeth Louise Vigée Le Brun la dipinsero, e i due ritratti permettono nella mostra il confronto diretto tra le artiste.

Fonte: · RaiNews