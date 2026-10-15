Capodimonte, Sir Nicholas Penny dona al museo il Torquato Tasso in terracotta di Francesco De Matteis

di Redazione ZON

In sintesi. Sir Nicholas Penny, storico dell’arte britannico ed ex direttore della National Gallery di Londra, ha donato con la moglie al Museo e Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, un’effigie in terracotta di Torquato Tasso dello scultore pugliese Francesco De Matteis. La notizia è stata diffusa il 15 ottobre 2026; l’opera appartiene agli esordi dell’artista.

I punti chiave Il Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli ha ricevuto in dono un’effigie in terracotta di Torquato Tasso firmata da Francesco De Matteis.

Sir Nicholas Penny, direttore della National Gallery di Londra fino al 2015, ha fatto la donazione insieme alla moglie.

Eike Schmidt, direttore di Capodimonte, ha letto il dono come una prova dell’interesse del collezionismo anglosassone per l’Ottocento napoletano e meridionale.

Francesco De Matteis partecipò nel 1884 all’Esposizione Nazionale di Torino con 3 opere in bronzo e nel 1887 ebbe successo alla Promotrice Salvator Rosa di Napoli con «Troja ammaestrata».

Il Museo di Capodimonte non ha comunicato la data di realizzazione della terracotta, la sala in cui sarà esposta né da quando sarà visibile.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte, a Napoli, riceve in dono un’effigie in terracotta di Torquato Tasso firmata da Francesco De Matteis. A donarla sono Sir Nicholas Penny, ex direttore della National Gallery di Londra, e sua moglie.

La donazione è stata presentata a Capodimonte. La notizia è stata diffusa il 15 ottobre 2026.

Chi è Sir Nicholas Penny, il donatore della terracotta

Sir Nicholas Penny è uno storico dell’arte britannico. Ha diretto la National Gallery di Londra fino al 2015.

Il dono porta la firma di Sir Nicholas Penny e di sua moglie. Il nome della moglie compare in due versioni: Lady Penny nella presentazione ufficiale, Lady Mary nella dichiarazione del direttore di Capodimonte.

Non è stato reso noto come e quando la terracotta sia entrata nella collezione dei coniugi Penny.

Perché Eike Schmidt parla di collezionismo anglosassone

Eike Schmidt, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, ha letto la donazione come un segnale dell’attenzione britannica per l’arte del Sud Italia.

«Siamo molto felici di accogliere a Capodimonte Sir Nicholas Penny e sua moglie Lady Mary in occasione di questa preziosa donazione che testimonia ancora una volta il grande interesse del collezionismo anglosassone per l’ottocento napoletano e meridionale in generale»

Eike Schmidt ha definito Sir Nicholas Penny «un amico» del museo oltre che «un interlocutore prestigioso». Il direttore ha annunciato anche un incontro aperto al pubblico con lo storico dell’arte, fissato per il giorno successivo alla presentazione. Orario e modalità di accesso non sono stati comunicati.

Perché il Torquato Tasso di De Matteis conta per Napoli

Francesco De Matteis è uno scultore pugliese. L’effigie di Torquato Tasso appartiene alla fase dei suoi esordi. Per il Museo di Capodimonte l’opera aiuta a ricostruire i rapporti dello scultore con l’ambiente artistico napoletano.

Prima del debutto, Francesco De Matteis studiò con Stanislao Lista e con Gioacchino Toma. Seguì un breve soggiorno a Parigi.

Negli stessi anni si consolidò il legame tra Francesco De Matteis e il pittore Domenico Morelli.

Le tappe di Francesco De Matteis negli anni degli esordi

Anno Tappa Dettaglio 1884 Esposizione Nazionale di Torino Partecipazione con tre opere in bronzo 1887 Promotrice Salvator Rosa di Napoli Successo con l’opera «Troja ammaestrata» Anni successivi Caffè Gambrinus di Napoli Lavori per la decorazione del locale

L’opera «Troja ammaestrata» oggi fa parte delle collezioni di Intesa Sanpaolo. Il pubblico può vederla alle Gallerie d’Italia di Napoli.

Cosa resta da sapere sulla donazione

Il Museo di Capodimonte non ha comunicato la data di realizzazione della terracotta. Non è stato reso noto nemmeno in quale sala verrà esposta, né da quando sarà visibile ai visitatori.

Il prossimo appuntamento è l’incontro pubblico con Sir Nicholas Penny annunciato da Eike Schmidt.

Domande frequenti Cosa ha donato Nicholas Penny al Museo di Capodimonte? Sir Nicholas Penny e sua moglie hanno donato al Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli un’effigie in terracotta di Torquato Tasso. L’opera è dello scultore pugliese Francesco De Matteis e appartiene alla fase dei suoi esordi. La notizia è stata diffusa il 15 ottobre 2026. Chi è Sir Nicholas Penny? Sir Nicholas Penny è uno storico dell’arte britannico. Ha diretto la National Gallery di Londra fino al 2015. Il direttore del Museo di Capodimonte Eike Schmidt lo ha definito «un amico» del museo e «un interlocutore prestigioso». Chi era lo scultore Francesco De Matteis? Francesco De Matteis è uno scultore pugliese che studiò con Stanislao Lista e Gioacchino Toma e soggiornò brevemente a Parigi. Nel 1884 partecipò all’Esposizione Nazionale di Torino con tre opere in bronzo e nel 1887 ebbe successo alla Promotrice Salvator Rosa di Napoli con «Troja ammaestrata». Lavorò anche alla decorazione del Caffè Gambrinus di Napoli. Quando si potrà vedere il Torquato Tasso di De Matteis a Capodimonte? Il Museo e Real Bosco di Capodimonte non ha comunicato da quando la terracotta di Torquato Tasso sarà visibile ai visitatori. Non è stata resa nota nemmeno la sala in cui l’opera di Francesco De Matteis verrà esposta. Dove si trova l’opera Troja ammaestrata di Francesco De Matteis? L’opera «Troja ammaestrata» di Francesco De Matteis fa parte delle collezioni di Intesa Sanpaolo. Il pubblico può vederla alle Gallerie d’Italia di Napoli.

Fonte: ANSA Campania · ANSA Cultura