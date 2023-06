“Domenica ai musei”: il 2 e il 4 giugno 2023 ingresso gratuito

di Gaudieri Brunella

L’iniziativa “una domenica al museo” si estende con ingresso gratuito anche a venerdì 2 giugno. Musei ed aree archeologiche in occasione della Festa della Repubblica aderiranno all’iniziativa con ingresso gratuito prevista per le prime domeniche del mese. Lo scopo degli ingressi gratuiti ai musei è quello di rendere la cultura ed il patrimonio accessibile ad un pubblico più ampio. Questo invito funge da incoraggiamento nel suscitare interesse per la storia e la bellezze delle opere d’arte custodite nel nostro paese.

Tra i musei e le gallerie più interessanti da visitare ci sono le Gallerie d’Italia e musei di Intesa Sanpaolo, che offrono per due giorni l’ingresso gratuito nelle sedi museali di Milano, Napoli, Torino e Vicenza.

Ad Arezzo aperta la Casa Museo Ivan Bruschi e a Prato la Galleria di Palazzo degli Alberti.

Molte anche le esposizioni temporanee come “Una collezione inattesa” a Milano, le opere di Mario Schifano a Napoli, alla prima personale italiana dell’artista internazionale JR a Torino, le opere dell’artista Elena Xausa a Vicenza.

Anche la Galleria dell’Accademia di Firenze è aperta al pubblico gratuitamente sia venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, che domenica 4 giugno. Sarà così possibile visitare la galleria per vedere la statua del David e I Prigioni e la raccolta dei più importanti maestri fiorentini quali Giotto, Sandro Botticelli, Andrea del Sarto.