Pellezzano, il 10 Maggio evento rivolto a bambini e ragazzi

di Antonio Jr. Orrico

La disabilità vissuta come momento di inclusione e formazione sociale. Uno slogan che si afferma con forza in occasione dell’evento dal titolo “Scout Ability” in programma venerdì 10 Maggio 2024 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 presso la Villa Comunale della frazione Coperchia di Pellezzano in via Eroi di Nassiriya.

Un progetto pensato per offrire l’occasione a persone con disabilità di esprimersi liberamente insieme agli altri e di trascorrere momenti di giorno e di scoperta in compagnia con attività pratiche e senza barriere, in stile scout.

“Ancora una volta il nostro Ente, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali retto da Annalaura Villari, che ringrazio per il costante e proficuo impegno messo in campo nel settore di sua specifica competenza, dimostra particolare attenzione per categorie di soggetti più svantaggiate al fine di favorire una loro inserimento nei vari contesti sociali, che possa essere sempre più inclusivo e formativo. L’appuntamento di venerdì è un’occasione di confronto attivo, nel corso della quale si richiede una massiccia partecipazione in nome di una integrazione sociale tra soggetti disabili e normodotati con l’obiettivo di superare ogni ostacolo e barriera.” afferma il Sindaco Francesco Morra.

L’evento inclusivo, organizzato dal Gruppo Scout Salerno 1 in collaborazione con il Gruppo Forte e il Centro Lars, è rivolto a tutti i bambini e ragazzi del territorio.