Sciopero giornalisti Rai: “Preferiamo perdere la paga che la libertà”

di Rita Milione

Sciopero giornalisti Rai: è stato annunciato per oggi, lunedì 6 maggio 2024, lo sciopero delle giornaliste e i giornalisti della Rai. La decisione è stata comunicata tramite un videomessaggio trasmesso in tutti i Tg dell’emittente pubblica, targato Usigrai (il sindacato dei giornalisti della Rai). “I giornalisti e le giornaliste della Rai, per la prima volta dopo molti anni, si asterranno totalmente dal lavoro”, si afferma nel videocomunicato.

Sciopero giornalisti Rai: le motivazioni

Nel videocomunicato vengono spiegate le motivazioni di tale protesta: “Protestare contro le scelte del vertice aziendale che accorpa testate senza discuterne col sindacato, non sostituisce coloro che vanno in pensione e in maternità facendo ricadere i carichi di lavoro su chi resta, senza una selezione pubblica e senza stabilizzare i precari, taglia la retribuzione cancellando unilateralmente il premio di risultato”.

Ma non solo: “In questi giorni è diventato di dominio pubblico il tentativo della Rai di censurare un monologo sul 25 Aprile, salvo poi, in evidente difficoltà, cercare di trasformarla in una questione economica”. E dunque, concludono: “Preferiamo perdere uno o più giorni di paga, che perdere la nostra libertà, convinti che la libertà e l’autonomia del servizio pubblico siano un valore di tutti. E la Rai è di tutti”.