“Brooklyn”: il nuovo singolo di Michele Merlo in uscita a due anni dalla scomparsa

di Redazione ZON

“Brooklyn” è il titolo dell’inedito di Michele Merlo, in uscita a due anni dalla tragica scomparsa del cantautore. Il singolo, co-scritto insieme a Flavio Bruno Pardini (in arte, Gazzelle) e prodotto presso il Take Away Studios di Modena, disponibile da oggi.

Il brano, il primo scritto e interpretato in italiano nonostante sia rimasto inedito, esplora temi come l’amore, la perdita e i cambiamenti. Il tutto visto con gli occhi di chi ha vissuto esperienze totalizzanti che lasciano il segno. Le immagini e le metafore utilizzate creano un’atmosfera emotiva e introspettiva intensa, che spazia dalla sensazione di estrema libertà, senza regole né limiti, al sentirsi chiusi in una bolla al di fuori della quale è tutto senza misura. È così che Ponte Sisto diviene il ponte di Brooklyn, nell’immaginario di chi sogna di essere in altri luoghi e in altri tempi ma deve fare i conti con la propria realtà.

Attraverso l'”Associazione Romantico Ribelle”, i genitori, con gli amici di Michele, tengono vivo il suo ricordo. Ad un anno dall’uscita di “Farfalle”, la fondazione ha deciso di accompagnare l’uscita di “Brooklyn”con “Credici sempre”, un contest canoro rivolto agli artisti emergenti. «La scelta di organizzare un concorso per cantanti emergenti – si legge in una nota dell’Associazione – è in linea con i nostri obiettivi: desideriamo, infatti, non solo ricordare e far conoscere Michele e la sua musica, ma anche provare a dare ad altri ragazzi la possibilità di vivere di musica».

Il concorso è rivolto ai maggiorenni che non abbiano in essere un contratto discografico. Il tutto si svolgerà su due circuiti differenti: circuito “inedito” e circuito “cover”. Nella finale che si terrà il 10 giugno a Jesolo (VE) verrà premiata, infatti, la migliore cover di uno dei pezzi in italiano incisi da Michele Merlo e il miglior inedito, entrambi i brani saranno prodotti e pubblicati da una vera casa discografica! Il regolamento completo si trova sul blog dell’associazione all’indirizzo: https://romanticoribelle.wordpress.com/