Caso Giulia Tramontano, ritrovato il corpo: il fidanzato confessa l’omicidio

di Pietro Marchesano

Si è concluso con il peggiore degli epiloghi il caso di Giulia Tramontano, giovane 29enne al settimo mese di gravidanza scomparsa da domenica 28 maggio. E’ stato il fidanzato A.I. a confessare l’omicidio della donna.

Nel corso dell’interrogatorio fiume da parte degli inquirenti, il ragazzo ha ammesso di aver ucciso a coltellate la compagna in seguito ad un litigio. Giulia, infatti, aveva scoperto la relazione parallela dell’uomo, affrontandolo in un confronto molto acceso.

Il corpo della donna è stato ritrovato, su indicazioni dello stesso ragazzo, in un appezzamento di terra a Senago, non lontano dall’abitazione dei due. A far scattare i primi dubbi sul fidanzato sarebbero stati i rilievi effettuati nella casa dell’uomo, e successivamente le tracce di sangue rinvenute questa mattina nella macchina.

A.I. avrebbe tentato anche di disfarsi del corpo bruciandolo, tentativo non andato a buon fine. L’uomo adesso è incriminato per omicidio aggravato, occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza senza consenso.