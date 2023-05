Festival di Cannes: tutti i premiati della 76°edizione

di Tiara Operno

Si è ufficialmente conclusa la 76° edizione del Festival di Cannes, dopo 11 di proiezioni speciali. Johnny Depp, Natalie Portman, Julienne Moore, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Jane Fonda The Weekend e Orlando Bloom sono solo alcuni dei nomi hollywoodiani ad aver calcato il red carpet di Cannes.

Nella giornata di ieri la Gran Giuria, presieduta dal regista svedese Ruben Östlund, circondata dalla regista marocchina Maryam Touzani, dall’attore francese Denis Ménochet, dallo sceneggiatore e regista anglo-zambiano Rungano Nyoni, dall’attrice e regista statunitense Brie Larson, l’attore e regista americano Paul Dano, l’autore afghano Atiq Rahimi, il regista e sceneggiatore argentino Damián Szifron e la regista francese Julia Ducournau, hanno annunciato la lista dei vincitori tra i 21 film presentati in concorso quest’anno.

La Palma d’Oro, il premio più prestigioso del Festival di Cannes, è stato vinta da “Anatomy of Fall” diretto da Justine Triet. Il premio è stato presentato da Jane Fonda, che ha espresso la sua contentezza ave visto molte registe donne tra i film in concorso, augurandosi che, se al momento appare come un fatto storico, in un futuro non molto lontano sarà la norma.

Ecco quindi i vincitori delle principali categorie del Festival di Cannes 2023:

LUNGOMETRAGGI

PALMA D’ORO: Anatomy of a Fall di Justine Triet

di Justine Triet GRAND PRIX: The Zone of Interest di Jonathan Glazer

di Jonathan Glazer MIGLIOR REGISTA: Tran Anh Hung per The Pot au Feu

per The Pot au Feu PREMIO DELLA GIURIA: Fallen Leaves di Aki Kaurismaki

di Aki Kaurismaki MIGLIOR SCENEGGIATURA: Sakamoto Yûji per “Monster”

per “Monster” MIGLIORE ATTRICE: Merve Dizdar per “About Dry Grasses”

per “About Dry Grasses” MIGLIOR ATTORE: Kōji Yakusho per “Perfect Days”

CORTOMETRAGGI

PALMA D’ORO: 27 di Flora Anna Buida

di Flora Anna Buida MENZIONE SPECIALE: Fár” di Gunnur Martinsdóttir Schlüter

UN CERTAIN REGARD

PREMIO “UN CERTAIN REGARD”: How to have sex di Molly Manning Walker

di Molly Manning Walker PREMIO DELLA GIURIA: Les Meutes (Hounds) di Kamal Lazraq

(Hounds) di Kamal Lazraq MIGLIOR REGISTA: Asmae El Moudir per Kadib Abyad (The mother of all lies)

per Kadib Abyad (The mother of all lies) NEW VOICE PRIZE: Augure (Omen) di Baloji

di Baloji ESEMBLE PRICE: Crowra (The Buriti Flower) di Joào Salaviza e Renée Nader

di Joào Salaviza e Renée Nader FREEDOM PRICE: Goodbye Julia di Mohamed Kordofani

PREMIO CAMERA D’ORO: Inside the Yellow Cocoon Shell di Thien An Pham

PREMIO “L’OEIL D’OR”- MIGLIOR DOCUMENTARIO