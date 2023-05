Tragedia sul Lago Maggiore: quattro morti per ribaltamento di una barca

di Pietro Marchesano

Una festa di compleanno tra stranieri finita in tragedia: nella serata di ieri una house-boat con all’interno di una ventina di persone si è ribaltata sul Lago Maggiore a causa del maltempo. Sono 4 le vittime accertate dell’incidente, con la forte pioggia che avrebbe impedito il tempestivo soccorso da parte delle forze dell’ordine.

Una tromba d’aria ha causato il ribaltamento e l’inabissamento della barca, lanciando in acqua tutti i passeggeri a bordo in quel momento. La Procura di Busto Arsizio ha confermato che nell’incidente hanno persona la vita due uomini e due donne: si tratta di una cittadina russa, di un israeliano, di un’italiana e un italiano. Tra le vittime anche la compagna dello skipper dell’imbarcazione.

Il dramma si è verificato nei pressi di Lisanza, località di Sesto Calende, in uno specchio d’acqua nelle vicinanze di Arona. I primi soccorsi sono arrivati grazie all’intervento di imbarcazioni private che nonostante il maltempo sono riuscite a raggiungere le persone in acque. Alcune di loro sono state in grado di trovare riparo sulla riva: sul posto elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri.