Maltempo, Emilia Romagna sconvolta dall’alluvione

di Rita Milione

La pioggia non dà tregua nelle zone dell’Emilia-Romagna colpite dalla seconda pesante ondata di maltempo. Una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello dei fiumi fino a farli esondare: praticamente tutti i corsi d’acqua che si trovano fra Rimini e Bologna, ventuno in tutto, fra la serata di martedì e la mattina di ieri hanno rotto gli argini o sono esondati allagando vaste zone della Romagna. Le zone più colpite sono a Faenza, a Forlì e nel Ravennate.

Nove le vittime accertate: tre a Forlì, un uomo del Ravennate, un 40enne nel Bolognese, altre quattro nel Cesenate. Queste ultime sono un anziano rimasto vittima di un malore a Pontevecchio, un uomo travolto da una frana a Casale di Calisese e una coppia.

Nuovo allarme nella notte a Ravenna: “Salite ai piani alti”, ha chiesto il Comune agli abitanti della frazione di Villanova. Sono diecimila gli evacuati, destinati a crescere. In tutto sono 37 i Comuni completamente sott’acqua, 23 i fiumi esondati, oltre ad altri 20 che stanno per esondare.

Al Consiglio dei ministri di martedì 23 maggio “verrà deliberato lo stato di calamità” per le zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna e “si risponderà ai primi interventi. E’ già stato annunciato il blocco dei mutui e delle riscossioni tributarie”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.