Harry e Meghan inseguiti dai paparazzi, incidente sfiorato a New York

di Rita Milione

La scorsa notte, il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan, sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi. La coppia viaggiava in auto con la mamma di Meghan, Doria Ragland, dopo aver partecipato a una cerimonia di premiazione tenutasi a New York dalla Ms. Foundation for Women, dove Meghan è stata premiata per il suo lavoro.

“Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD (dipartimento di polizia di New York)”, ha detto il portavoce.

Dal dipartimento di polizia di New York rassicurano: “Non ci sono stati feriti o arresti”.

Buckingham Palace dopo l’incidente di Harry e Meghan rimane in silenzio: dal Palazzo avrebbero deciso di non commentare i fatti. Quando al portavoce è stato chiesto se Re Carlo avesse in programma di mettersi in contatto con il figlio, si legge, è stata ripetuta la volontà di rimanere in silenzio.

Il caso richiama immediatamente alla mente il tragico incidente in cui ha perso la vita la principessa Diana, mamma di Harry. La coppia, che ha rinunciato allo status di reali, sta continuando la loro battaglia contro quelle che ritengono molestie mediatiche.