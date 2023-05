Giffoni Sei Casali, l’impianto di pubblica illuminazione si rifà il look

di Rita Milione

È partito il cantiere per l’efficientamento energetico e tecnologico dell’impianto di pubblica illuminazione di Giffoni Sei Casali fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Munno. Il progetto di finanza, (Project financing) prevede la sostituzione delle “vecchie” lampade con nuovi corpi illuminanti a basso impatto ambientale, basso consumo elettrico e soprattutto a tecnologia LED.

La ditta che effettuerà i lavori gestirà ogni componente anche in termini di economia circolare, poiché tutte le parti saranno pienamente riciclabili e riutilizzabili, in modo da garantire anche una gestione sostenibile degli impianti di illuminazione pubblica. Il progetto prevede la riqualificazione, l’ammodernamento e l’installazione di ben 1.742 corpi illuminanti con apparecchi di ultima generazione e secondo il sistema di Multi Led Street. Per i 91 impianti già muniti di tecnologia LED non sarà effettuato alcun intervento di sostituzione salvo la pulizia e il controllo della loro funzionalità. I cittadini potranno segnalare i disservizi in tempo reale attraverso l’utilizzo di una apposita APP dedicata e ogni punto luce sarà geo localizzato.

Infine, nei pressi delle chiese e dei monumenti di Giffoni Sei Casali saranno predisposte guide multimediali attraverso l’installazione di qrcode dedicati che descriveranno le caratteristiche storico- culturali di quel determinato luogo.

Soddisfazione ha espresso il Sindaco, Francesco Munno: «A breve l’intero impianto di pubblica illuminazione subirà una profonda riqualificazione sotto il profilo dell’efficientamento energetico e tecnologico. Tutte le lampade sono pensate per ridurre i consumi nell’ottica di migliorare la resa ed il comfort illuminotecnico. L’intera infrastruttura di pubblica illuminazione garantirà più sicurezza ai cittadini».