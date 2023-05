Qualità della vita: svelata la top 3 italiana del Sole24 Ore

di Pietro Marchesano

E’ ancora una volta Trento la capolinea dell’indagine del Sole24 Ore sulla qualità della vita nelle città italiane. Il capoluogo del Trentino Alto-Adige è stato incoronato in anteprima al Festival dell’Economia tenutosi proprio in città.

Tre le categorie principali svelate nel corso della kermesse: le migliori città in cui vivere per anziani, giovani e bambini. Trento si conferma al primo posto per quanto riguarda la prima classifica: a influenzare il risultato soprattutto la speranza di vita e gli investimenti sull’assistenza domiciliare over 65.

Per quanto riguarda la categoria giovani, invece, è Ravenna a guadagnare la prima posizione; Siena sul primo posto del podio per i bambini. Ad analizzare i risultati Marta Casadei, giornalista del Sole24 Ore:

“Risultati inferiori si sono registrati – spiega – nelle grandi città, attrattive per tante ragioni ma non performanti su questi target. Tra i vari indicatori, il più strategico eletto per l’anno 2023 è quello che riguarda i giovani, perché sono gli unici a garantire la crescita nazionale. È stato recentemente rivolto un sondaggio a 2.000 giovani fra 18 e 29 anni per sondare aspettative e criticità. Emerge un paese con ‘giovani bloccati’ sia sul piano lavorativo che familiare”.