Killers of the Flawer Moon: il film di Scorsese è un trionfo a Cannes

di Tiara Operno

Recentemente è stato rilasciato il teaser trailer del nuovo film di Martin Scorsese “Killers of the Flowers Moon”, che vede tra protagonisti due degli attori più amati dal regista americano, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Considerato a livello unanime come uno dei film più attesi dell’anno, la pellicola, ambientata negli anni ’20, racconta la storia di una serie di omicidi avvenuti nella contea di Osage, Oklahoma. Dopo che è stato trovato del petrolio sulla loro terra, sarà l’FBI a prendere in mano il caso e indagare. A questo link è invece possibile vedere il teaser trailer.

Nella giornata di ieri Killer of the Flowers Moon è stato presentato in concorso al Festival di Cannes; sul red carpet era presenti Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladistone, e ovviamente lo stesso Martin Scorsese. Sono quindi uscite le prime recensioni della pellicola, che definire entusiaste è dir poco, al punto da arrivarlo a definire come “il nuovo capolavoro di Scorsese” o ” Il migliore film di Scorsese uscito in questo secolo”.

Il film ha ricevuto una standing ovation di ben nove minuti e diversi critici sono concordi nell’affermare che la lunga durata della pellicola -ben 3 ore e 30 minuti – non pesa minimamente, mentre invece ad essere stati lodati per le loro interpretazioni sono stati i protagonisti di Killers of the Flowers Moon, in modo particolare Leonardo DiCaprio, che per molti è già uno dei principali front runner per la prossima Awards Season, e Lily Gladistone che ha conquistato tutti con la sua performance.

Dopo il passaggio a Cannes, le alte aspettative nutrite nei confronti di Killers of the Flowers Moon sono state confermate. Non resta quindi che aspettare la sua uscita nei cinema di tutto il mondo.