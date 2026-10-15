Primetime, la storia vera dietro il film con Robert Pattinson su Chris Hansen e To Catch a Predator

di Redazione ZON

In sintesi. Primetime, film di Lance Oppenheim con Robert Pattinson in programmazione nelle sale italiane a ottobre 2026, racconta la storia vera di Chris Hansen, conduttore del programma NBC To Catch a Predator, e dell’operazione del 2006 a Murphy, in Texas, in cui la troupe arrivò a casa di un uomo prima della polizia. L’uomo non fu mai processato.

I punti chiave Primetime è il primo film di finzione di Lance Oppenheim ed è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Robert Pattinson interpreta Chris Hansen, conduttore del programma della NBC To Catch a Predator.

Nel 2006 a Murphy, in Texas, la troupe della NBC arrivò a casa di un uomo prima della polizia, e quell’uomo non fu mai processato.

Il vero Chris Hansen non è stato consultato dalla produzione di Primetime e in un video su YouTube ha detto di sentirsi «demonizzato».

Primetime è scritto da Ajon Singh, fotografato da David Bolen e girato in formato 4:3.

Primetime, il film di Lance Oppenheim con Robert Pattinson, è arrivato nelle sale italiane. Racconta Chris Hansen, conduttore del programma americano To Catch a Predator, e l’operazione del 2006 a Murphy, in Texas.

Primetime è stato presentato in concorso alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. È il primo film di finzione di Lance Oppenheim, regista finora noto per i documentari Some Kind of Heaven, Spermworld e Ren Faire.

Come funzionava To Catch a Predator

To Catch a Predator era un programma della rete americana NBC condotto da Chris Hansen. Un collaboratore fingeva in chat di essere un ragazzino di 13 anni. Il presunto adescatore si presentava poi in una villetta affittata dalla produzione e piena di telecamere.

Nella villetta Chris Hansen accoglieva l’uomo con le stampe delle conversazioni in mano, mentre la polizia attendeva fuori. Il tutto andava in onda su scala nazionale. Il critico Charlie Brooker, poi creatore di Black Mirror, scrisse sul Guardian che quando un programma fa provare pena per potenziali abusatori di bambini «c’è qualcosa che non va».

Cosa accadde a Murphy, in Texas, nel 2006

Nel film, Jeff Zucker, allora capo della NBC, promuove il segmento nato dentro Dateline a programma autonomo in prima serata, contro la serie Lost. Per reggere la sfida, il Chris Hansen di Robert Pattinson cerca un bersaglio più importante e lo trova in Texas.

Nella realtà, durante l’operazione del 2006 a Murphy, in Texas, la troupe della NBC arrivò a casa di un uomo prima della polizia. L’uomo non fu mai processato. Le fonti consultate non ricostruiscono l’esito della vicenda né precisano se il caso abbia portato alla chiusura del programma.

Chi recita in Primetime

Primetime è scritto da Ajon Singh, girato in formato 4:3 e fotografato da David Bolen. Jeff Zucker interpreta se stesso.

Interprete Ruolo Robert Pattinson Chris Hansen Merritt Wever Andie, la produttrice Skyler Gisondo Dan, l’aspirante attore usato come esca Phoebe Bridgers una collega di Hansen Anna Faris la moglie di Hansen Bill Heck Stone Phillips Jeff Zucker se stesso

La reazione del vero Chris Hansen

Il vero Chris Hansen non è stato consultato dalla produzione. In un video sul suo canale YouTube ha detto di sentirsi «demonizzato» e ha definito il film un attacco personale. All’uscita del trailer aveva invece riferito che moglie e famiglia trovavano quella di Robert Pattinson «un’imitazione piuttosto riuscita».

Robert Pattinson ha difeso le sue intenzioni alla prima londinese del film: «Cercavo di renderlo figo. Lui è figo», ha dichiarato, definendosi un fan del conduttore.

Cosa aspettarsi in sala

Primetime alterna la commedia nera ambientata dietro le quinte della televisione e il ritratto di un conduttore ossessionato dagli ascolti. Nella parte dedicata all’operazione in Texas il film cambia registro e assume i toni di un horror. Non sono stati resi noti dati sul numero di sale italiane che lo proiettano.

Domande frequenti Primetime con Robert Pattinson è tratto da una storia vera? Sì, Primetime di Lance Oppenheim racconta Chris Hansen, conduttore del programma della NBC To Catch a Predator. Il film ricostruisce anche l’operazione del 2006 a Murphy, in Texas, in cui la troupe della NBC arrivò a casa di un uomo prima della polizia. Cos’era To Catch a Predator? To Catch a Predator era un programma della rete americana NBC condotto da Chris Hansen. Un collaboratore fingeva in chat di essere un ragazzino di 13 anni e il presunto adescatore veniva accolto da Hansen in una villetta piena di telecamere, mentre la polizia attendeva fuori. Cosa è successo a Murphy in Texas con To Catch a Predator? Durante l’operazione del 2006 a Murphy, in Texas, la troupe della NBC del programma To Catch a Predator arrivò a casa di un uomo prima della polizia. L’uomo non fu mai processato. Chi recita in Primetime oltre a Robert Pattinson? Nel cast di Primetime ci sono Merritt Wever nel ruolo della produttrice Andie, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Anna Faris nel ruolo della moglie di Chris Hansen e Bill Heck nel ruolo di Stone Phillips. Jeff Zucker, ex capo della NBC, interpreta se stesso. Cosa pensa il vero Chris Hansen del film Primetime? Il vero Chris Hansen non è stato consultato dalla produzione di Primetime e in un video sul suo canale YouTube ha definito il film un attacco personale, dicendo di sentirsi «demonizzato». All’uscita del trailer aveva invece riferito che la sua famiglia trovava l’imitazione di Robert Pattinson «piuttosto riuscita».

Immagine di repertorio

Fonte: Rolling Stone Italia