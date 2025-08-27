Salerno, Walter Ricci in concerto al Teatro dei Barbuti: sonorità esotiche e innovative con uno sguardo alla musica napoletana

di Redazione ZON

Venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21.15, in Largo Santa Maria dei Barbuti (centro storico di Salerno), nell’ambito della 40ª edizione del Teatro dei Barbuti, Salerno Animo del Mediterraneo Festival presenta “Walter Ricci in concerto”.

Ingresso: 15 euro

L’artista partenopeo presenta il suo nuovo lavoro discografico “Neapolis Mambo”, un melange di sonorità esotiche e innovative, in cui il dialetto napoletano resta il fil rouge. Intento dichiarato: rendere la musica veicolo di emozioni e identità culturali.

La carriera di Walter Ricci

Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano, si avvicina alla musica sin da piccolo. A 12 anni, grazie a un disco di Freddy Hubbard regalatogli da Bruno Mancini, scopre il jazz e se ne innamora.

2006 – Vince il Premio Massimo Urbani.

Successi recenti

I singoli “Ue” (oltre 4 milioni di visualizzazioni) e “Tarantella Jazz” hanno confermato il suo talento. Con l’EP “Naples Jazz” (prod. Mauro Romano – MrFew), Ricci costruisce un ponte tra jazz e musica napoletana, con grande successo di pubblico e critica.

Tra i riconoscimenti più recenti: Ischia Global Festival, Premio San Gennaro World 2024, oltre a numerosi concerti e collaborazioni internazionali (tra cui l’esibizione alla Mostra del Cinema di Venezia per Aston Martin).

Gadget speciali per i 40 anni del Teatro dei Barbuti

Per celebrare l’anniversario, agli spettatori saranno donati:

Un taccuino da collezione con copertina speciale e testo del giornalista Paolo Romano.

con copertina speciale e testo del giornalista Paolo Romano. Un gelato artigianale offerto da Gusto17, la gelateria salernitana premiata da Forbes e Gambero Rosso.

Informazioni e biglietti

Info: www.bottegasanlazzaro.it

Biglietti online su www.postoriservato.it

È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino, con bonus docenti e 18app.