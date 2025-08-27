Meteo: breve ed intensa ondata di caldo in arrivo, nel weekend temporali e calo termico

di Redazione ZON

Meteo Campania

Una nuova fase di caldo intenso, seppur di breve durata, sta interessando la Campania. Masse d’aria calda in moto dall’entroterra nord-africano verso il Mediterraneo, saranno responsabile di un aumento delle temperature sia nei valori minimi sia nei valori massimi. Tale scenario cambierà a partire dal pomeriggio di venerdì quando, la perturbazione collegata all’ex uragano Erin, farà capolino anche sulle lande campane portando un drastico calo termico ed il ritorno delle piogge e dei temporali. Tra venerdì e sabato infatti si avranno diverse occasioni per fenomeni temporaleschi su buona parte del territorio regionale. Un graduale miglioramento del tempo è atteso durante la giornata di domenica.

Meteo Salerno

Sulla città d’Ippocrate il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso fino alla mattinata di Venerdì a causa della persistenza dell’anticiclone. Dal pomeriggio della stessa giornata invece, l’arrivo di un impulso perturbato darà origine a rovesci e temporali che si protrarranno anche durante la giornata di sabato. Da domenica è atteso un graduale miglioramento del tempo con ampie schiarite. Temperature in aumento fino a venerdì mattina, poi in calo nel weekend con massime non oltre i 27°C.