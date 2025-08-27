Pubblicato il Bando del XVII Festival Nazionale “Teatro XS” – Città di Salerno 2026

di Redazione ZON

Entro il 30 settembre la presentazione delle domande di partecipazione

È stato pubblicato il bando della diciassettesima edizione del Festival Nazionale “Teatro XS” – Città di Salerno, ideato e organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi in collaborazione con l’IIS Genovesi – da Vinci. Il claim scelto per la nuova edizione, “Un Festival XS per emozioni XL”, racchiude lo spirito di una rassegna che da anni dimostra come anche le piccole dimensioni della scena possano generare grandi emozioni. Lo spettacolo vincitore del festival di quest’anno è stato “Novecento”, portato in scena dalla Compagnia Filodrammatica Orenese di Vimercate (MB).

Il bando di partecipazione è rivolto a tutte le compagnie e gruppi teatrali amatoriali, formalmente costituiti e affiliati a federazioni nazionali di settore (U.I.L.T., F.I.T.A., T.A.I. ecc.). Le domande dovranno pervenire esclusivamente via e-mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 30 settembre 2025.

Requisiti e modalità

Gli spettacoli candidati dovranno rispettare alcuni criteri fondamentali: massimo cinque interpreti (inclusi eventuali musicisti, ballerini o figuranti), scenografie adeguate agli spazi del Teatro Genovesi e una durata non inferiore ai sessanta minuti. La quota di iscrizione è di 30 euro da versare tramite bonifico alla Compagnia dell’Eclissi.

Sette finalisti sul palco del Teatro Genovesi

Il Festival si terrà tra gennaio e aprile 2026 presso il Teatro Genovesi di Salerno. Saranno selezionati fino a un massimo di sette spettacoli finalisti, scelti dal Comitato Artistico, che comunicherà l’esito della selezione entro il 10 novembre 2025. Le compagnie riceveranno un rimborso spese commisurato alla distanza di provenienza (da 500 a 800 euro) oltre a vitto e alloggio per interpreti, regista e un tecnico.

Premi e riconoscimenti

Come da tradizione, la giornata conclusiva sarà dedicata alla premiazione, con i riconoscimenti per: Miglior spettacolo; Miglior regia – Premio “Antonio Serritiello”; Migliore interprete maschile; Migliore interprete femminile – patrocinato dal Soroptimist International Club Salerno; Miglior spettacolo – Premio “Ileana Petretta Pecoraro Scanio”, assegnato dalla Giuria dei Giovani; Premio gradimento del pubblico; Premio speciale U.I.L.T. per lo spettacolo che meglio rappresenta i valori del teatro amatoriale. A discrezione della Giuria tecnica, potranno essere assegnati ulteriori riconoscimenti.

Il regolamento completo e l’elenco delle compagnie protagoniste delle passate edizioni sono consultabili sul sito: www.compagniadelleclissi.eu/festival-teatro-xs – [email protected] – [email protected].