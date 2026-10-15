Ligabue arriva domani sera al PalaSele di Eboli

di Lucia Romaniello

Dopo il successo della prima data nella splendida cornice dell’Arena di Verona, il gran finale del tour de LA NOTTE DI CERTE NOTTI di LUCIANO LIGABUE prosegue nei principali palasport. Una serie di appuntamenti unici, senza repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile – già sold out – che arriva domani sera, venerdì 16 ottobre, al PalaSele di Eboli (SA).

Ad accompagnare Luciano Ligabue tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, Fede Poggipollini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Mel Previte (chitarra) e Niccolò Bossini (chitarra), insieme a Luciano Luisi (tastiere), Davide Pezzin (basso) e Lenny Ligabue (batteria).

In attesa di ascoltarlo dal vivo, è in radio e in digitale “QUALCOSA PER TE” (Warner Music Italy), il nuovo singolo scritto dallo stesso Ligabue e prodotto da Federico Nardelli e Fabrizio Barbacci. È online il video prodotto da Overtake Production e diretto da Francesca Silvestri. Uscito a tre anni dall’ultimo album di inediti “Dedicato a noi”, “Qualcosa per te” accompagna i titoli di coda di “Luciano, prima di tutto”, il documentario diretto da Paolo Bonfadini, una produzione Sky realizzata da Sky Content Factory, disponibile on demand e in streaming su Now.

A trent’anni dalla sua prima uscita, è tornato in libreria “Fuori e dentro il borgo”, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata uscita per Mondadori. Il volume, prezioso e da collezione, si arricchisce inoltre di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività, osservate nella loro dimensione più libera. A completarlo anche la sceneggiatura integrale di “Radiofreccia”, il film tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue, insieme ad altri contributi inediti.

Calendario del PalaSele di Eboli

Dopo “La Notte di Certe Notti” di Luciano Ligabue, il PalaSele accoglierà la doppia grande festa dei Pooh che tornano a Eboli il 27 e 28 ottobre con “POOH 60 – La nostra storia”.

Tre le date già segnate in calendario per il 2027: il 3 aprile la tappa di Gianna Nannini, il 25 aprile la data di Gazzelle e il 9 novembre il grande ritorno di Laura Pausini.