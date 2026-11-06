Off Campus 2 uscirà su Prime Video il 28 aprile 2027: storia, cast e numeri della prima stagione

di Redazione ZON

In sintesi. Off Campus 2, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elle Kennedy, uscirà su Prime Video il 28 aprile 2027. Prime Video ha comunicato la data il 5 novembre 2026. Off Campus 2 sarà disponibile in oltre 240 Paesi e territori. La seconda stagione racconta la storia d’amore tra Allie Hayes e Dean Di Laurentis.

I punti chiave Off Campus 2 uscirà su Prime Video il 28 aprile 2027, in oltre 240 Paesi e territori.

Prime Video ha comunicato la data di uscita di Off Campus 2 il 5 novembre 2026.

La prima stagione di Off Campus ha totalizzato 36 milioni di spettatori nel mondo nei primi 12 giorni dal debutto, il 13 maggio 2026.

Secondo Prime Video, la prima stagione di Off Campus è la terza stagione d’esordio più vista nella storia della piattaforma.

La seconda stagione di Off Campus ha per protagonisti Allie Hayes, interpretata da Mika Abdalla, e Dean Di Laurentis, interpretato da Stephen Kalyn.

Off Campus 2, la seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Elle Kennedy, uscirà su Prime Video il 28 aprile 2027. Prime Video ha comunicato la data il 5 novembre 2026: la serie sarà disponibile in oltre 240 Paesi e territori.

Le date della serie, dal rinnovo all’uscita

La seconda stagione di Off Campus era stata confermata prima ancora del debutto della prima. Le tappe, in ordine cronologico, sono queste.

Evento Data Rinnovo per la seconda stagione 12 febbraio 2026 Debutto della prima stagione 13 maggio 2026 Annuncio della data della seconda stagione 5 novembre 2026 Uscita della seconda stagione 28 aprile 2027

Perché la prima stagione di Off Campus ha fatto numeri da record

Nei primi 12 giorni dal debutto, la prima stagione di Off Campus ha totalizzato 36 milioni di spettatori nel mondo. Secondo Prime Video, è la terza stagione d’esordio più vista nella storia della piattaforma.

Off Campus è anche la stagione d’esordio più vista di sempre su Prime Video tra le donne dai 18 ai 34 anni, stando ai dati della piattaforma.

La seconda stagione è la storia di Allie Hayes e Dean Di Laurentis

La seconda stagione di Off Campus mette al centro la storia d’amore tra Allie Hayes, interpretata da Mika Abdalla, e Dean Di Laurentis, interpretato da Stephen Kalyn. La serie è pensata come un racconto corale in più stagioni, con ogni capitolo dedicato a una coppia diversa, in modo simile a Bridgerton.

La storia è ambientata alla Briar University. Segue i giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e le donne che fanno parte della loro vita, tra amore, amicizie e passaggio all’età adulta.

Chi torna nel cast e chi arriva

Nel cast tornano Belmont Cameli (Garrett Graham), Ella Bright (Hannah Wells), Antonio Cipriano (John Logan) e Jalen Thomas Brooks (Tucker). Confermati anche Julia Sarah-Stone, Khobe Clarke, Miles Gutierrez-Riley e Philipa Soo.

India Fowler entra nella serie nel ruolo di Grace Ivers. Charlie Evans e Shay Rudolph, che interpreta Summer, partecipano come guest star. Il personaggio di Miles Gutierrez-Riley non è stato ancora annunciato.

Chi c’è dietro la serie e i libri

La serie è stata ideata da Louisa Levy, che è anche co-showrunner ed executive producer insieme a Gina Fattore. Tra gli executive producer figurano Wyck Godfrey, Marty Bowen, James Seidman, Leanna Billings di Billings Productions e Neal Flaherty. Annika Patton è co-executive producer per Temple Hill.

L’universo narrativo è quello creato da Elle Kennedy, autrice bestseller del New York Times, di USA Today e del Wall Street Journal. Ha pubblicato oltre 50 romanzi, tradotti in più di 25 lingue, con più di 10 milioni di copie vendute nel mondo.

Domande frequenti Quando esce Off Campus 2 su Prime Video? Off Campus 2 uscirà su Prime Video il 28 aprile 2027. Prime Video ha comunicato la data il 5 novembre 2026 e ha precisato che la serie sarà disponibile in oltre 240 Paesi e territori. Di cosa parla la seconda stagione di Off Campus? La seconda stagione di Off Campus racconta la storia d’amore tra Allie Hayes e Dean Di Laurentis. La serie è ambientata alla Briar University e segue i giocatori di una squadra d’élite di hockey su ghiaccio e le donne che fanno parte della loro vita. Chi sono gli attori di Off Campus 2? Mika Abdalla interpreta Allie Hayes e Stephen Kalyn interpreta Dean Di Laurentis. Tornano anche Belmont Cameli (Garrett Graham), Ella Bright (Hannah Wells), Antonio Cipriano (John Logan) e Jalen Thomas Brooks (Tucker), mentre India Fowler entra nel ruolo di Grace Ivers. Quanti spettatori ha avuto la prima stagione di Off Campus? La prima stagione di Off Campus ha totalizzato 36 milioni di spettatori nel mondo nei primi 12 giorni dal debutto. Secondo Prime Video, è la terza stagione d’esordio più vista nella storia della piattaforma. Off Campus è tratta da dei libri? Sì, Off Campus è tratta dai romanzi di Elle Kennedy, autrice bestseller del New York Times, di USA Today e del Wall Street Journal. Kennedy ha pubblicato oltre 50 romanzi, tradotti in più di 25 lingue, con più di 10 milioni di copie vendute nel mondo.

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Fonte: RedCapes.it · Tvserial.it