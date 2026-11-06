Valeria Marini invita a schierarsi contro Andreas Muller al GF Vip: il web la critica

di Redazione ZON

In sintesi. Valeria Marini, concorrente del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, ha invitato hater e fan a schierarsi contro il ballerino Andreas Muller, che l’aveva nominata nella puntata di lunedì 2 novembre 2026. Su X molti utenti hanno criticato l’invito della showgirl.

I punti chiave Andreas Muller ha nominato Valeria Marini nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 2 novembre 2026.

Andreas Muller ha definito Valeria Marini «insopportabile, ingestibile, ipocrita e a tratti finta».

Valeria Marini ha parlato della nomination con Alex Belli, anche lui concorrente del reality, dicendo: «Mi ha deluso».

Valeria Marini ha invitato a «andargli tutti contro» e ha detto di avere «oltre 2 milioni» in risposta ai riferimenti di Andreas Muller alla propria fanbase.

Su X molti utenti, tra cui il blogger see_lallero, hanno criticato l’invito di Valeria Marini ad attaccare Andreas Muller.

Al Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha invitato hater e fan a schierarsi contro Andreas Muller, dopo essere stata nominata dal ballerino nella puntata di lunedì 2 novembre 2026.

Perché Andreas Muller ha nominato Valeria Marini

Durante le nomination della puntata di lunedì 2 novembre 2026, Andreas Muller ha votato Valeria Marini motivando la scelta senza giri di parole.

«È insopportabile, ingestibile, ipocrita e a tratti finta… Non ce la faccio più…»

Valeria Marini non ha preso bene quel giudizio. Nelle ore successive ne ha parlato con Alex Belli, anche lui concorrente del reality.

Il chiarimento mancato: «Mi ha deluso»

Parlando con Alex Belli, Valeria Marini ha espresso la sua delusione verso Andreas Muller.

«Mi ha deluso… Posso aver fatto cose che non ti piacciono, ma dimmelo… Ipocrita io? Tutto mi si può dire tranne quello… Io sono la persona più sincera del mondo…»

Il tono si è poi fatto più duro. Valeria Marini ha ricordato che Andreas Muller sostiene di avere molti detrattori sui social, e ha rilanciato.

«Ma chi crede di essere? Poi lui dice che è pieno di hater… Dovete ascoltare… Fate bene… Ha un esercito di gente che lo odia… Ha una grande fanbase? Io ho oltre 2 milioni… Mi ha offeso e dovete andargli tutti contro…»

Il momento è stato ripreso in un video che circola sul social X.

Le critiche del web contro la concorrente

Le parole di Valeria Marini hanno provocato reazioni negative su X, dove molti utenti hanno criticato il suo invito ad attaccare un altro concorrente.

Tra questi c’è il blogger see_lallero, che ha commentato così il comportamento della showgirl:

«Questo personaggio senza un minimo di vergogna… Non saper giocare ad un reality, non saper stare in un reality show… Se per un momento la Marini si porta nella ragione, il minuto dopo spara a zero cementandosi sul torto marcio… Ha toppato, ancora una volta…»

Il reality è condotto da Ilary Blasi. Sui social, altri utenti hanno espresso opinioni simili a quella del blogger.

Domande frequenti Perché Andreas Muller ha nominato Valeria Marini al GF Vip? Andreas Muller ha votato Valeria Marini nelle nomination della puntata di lunedì 2 novembre 2026. Ha motivato la scelta definendola «insopportabile, ingestibile, ipocrita e a tratti finta». Cosa ha detto Valeria Marini dopo la nomination di Andreas Muller? Parlando con Alex Belli, Valeria Marini ha detto che Andreas Muller l’ha delusa e ha respinto l’accusa di essere ipocrita. Ha poi invitato a «andargli tutti contro», sostenendo che il ballerino ha un «esercito di gente che lo odia». Cosa hanno scritto sui social contro Valeria Marini? Su X molti utenti hanno criticato l’invito di Valeria Marini ad attaccare Andreas Muller. Il blogger see_lallero ha scritto che la showgirl «ha toppato, ancora una volta». Chi conduce il Grande Fratello Vip? Il Grande Fratello Vip è condotto da Ilary Blasi. Il reality è quello in cui Valeria Marini e Andreas Muller sono concorrenti.

Immagine di repertorio

Fonte: LaNostraTv